살해한 中여대생 원피스 갈아입은 대학 강사…범행 일부 자백

경북 경산에서 중국인 여성 유학생을 살해한 혐의로 구속영장이 신청된 중국인 남성이 경찰 조사에서 혐의 일부를 자백했다.

지난 20일 오전 2시쯤 20대 중국인 유학생이 경북 경산시 하양읍 정모씨의 주거지로 들어가는 모습이 인근 건물 폐쇄회로(CC)TV에 찍혔다. 뉴스1

27일 경북 경산경찰서 등에 따르면 살인 등 혐의를 받는 정모(30대)씨가 경찰 조사에서 피해자 A(25)씨를 지난 20일 새벽 살해했다고 진술했다. 정씨는 경찰 수사에 비교적 협조하는 편이며 범행과 관련한 진술도 하고 있는 것으로 전해졌다.

숨진 A씨는 지난 20일 오전 2시쯤 정씨 주거지 앞 폐쇄회로CC(TV) 화면에 마지막으로 포착됐다. A씨는 비슷한 시간대에 중국에 있는 가족과 마지막으로 연락을 한 것으로도 조사됐다.

경찰이 인근 CCTV 등을 분석한 결과 두 사람이 주거지로 들어갈 당시 정씨가 피해자를 강제로 끌고 가거나 물리력을 행사하는 모습은 뚜렷하게 포착되지 않은 것으로 알려졌다.

지난 20일 오후 10시30분쯤 20대 중국인 유학생을 살해한 피의자 정모씨가 경북 경산시 하양읍 주거지에서 여장 차림으로 나오는 모습. 뉴스1

이후 정씨는 혼자 피해자의 옷으로 추정되는 여성 원피스를 입고 모자 등으로 얼굴을 가린 채 주거지를 빠져나온 것으로 조사됐다. 그는 동대구역까지 이동했으며, 특정 시점에 피해자의 휴대전화 전원을 끈 사실이 파악됐다.

경찰은 동대구역으로 이동한 정씨가 일대 화장실에서 옷을 갈아입고 다시 주거지로 돌아가는 모습도 확인했다. 경찰은 피해자가 직접 집을 빠져나가 대구 방면으로 이동한 것처럼 보이게 하려고 이 같은 행동을 했을 가능성을 들여다보고 있다.

경찰은 정씨가 A씨의 시신 일부를 훼손해 유기한 정황도 확인했다. 경찰은 전날 정씨 주거지 등을 확인한 데 이어 범행과 관련한 행적과 시신 유기 장소 등을 추가로 확인했다. 구체적인 살인 시점은 부검 등을 통한 추가 확인이 필요하다는 입장이다.

20대 중국인 유학생을 살해한 혐의를 받는 피의자 정모씨가 지난 25일 오후 경찰에 체포돼 경산경찰서로 압송되고 있다. 경산=뉴스1

경북의 한 정형외과에서 근무하는 정씨는 피해자가 다니던 대학원에서 외부 강사로 활동하며, 지난 1학기 학부 전공수업에서 ‘재활치료학’과 ‘신경해부학’ 등 2개 과목을 강의한 것으로 파악됐다. 그는 오는 2학기 ‘인체해부학’과 ‘근골격계질환 및 치료’ 등 2개 과목을 맡을 예정이었다. 정씨와 피해자는 서로 알고 지낸 사이로 파악됐다.

경산의 한 대학 대학원에서 유학한 A씨는 방학 동안 중국에 머물다 대학원 수료증을 받기 위해 지난 14일 국내에 입국한 후 지난 20일부터 연락이 끊겼다. 지난 21일 오후 7시5분쯤 정씨로부터 “A씨가 실종됐다”는 신고를 받은 경찰은 휴대전화 위치정보와 CCTV 등을 토대로 이동 경로를 추적한 끝에 지난 25일 오후 7시29분쯤 경산시 하양읍 노상에서 유력한 용의자로 정씨를 체포했다.

경찰은 증거 인멸과 도주 우려가 있다며 전날 오후 정씨에 대한 구속영장을 신청했다. 영장실질심사는 이르면 오는 28일 실시될 것으로 전망됐다.

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