엔비디아, 분기 매출 133조원…전년동기 대비 106% '폭풍성장'

인공지능(AI) 반도체 세계 1위 기업인 엔비디아가 지난해의 두 배가 넘는 매출액을 기록하면서 AI 인프라 투자 열기가 여전히 식지 않고 있음을 증명했다.



엔비디아 주가는 4% 이상 급등세를 보였다.

인공지능(AI) 반도체 세계 1위 기업인 엔비디아가 지난해의 두 배가 넘는 매출액을 기록했다. AFP연합뉴스

엔비디아는 회계연도 2분기(5∼7월) 매출이 지난해 같은 기간과 견줘 106% 늘어난 962억2천만 달러(약 133조2천억원)를 기록했다고 26일(현지시간) 공시했다.



이는 시장조사기관 런던증권거래소그룹(LSEG)이 집계한 시장전망치 921억7천만 달러를 40억 달러 이상 웃돈 수치로, 엔비디아는 이에 따라 13분기 연속 매출 신기록을 경신했다.



젠슨 황 최고경영자(CEO)는 이날 실적과 관련해 "AI가 변곡점에 도달했다"며 "토큰은 생산적이고 수익성이 높으며 이제는 연산이 곧 매출이 됐다"고 선언했다.



황 CEO는 이어 "작년 이맘때만 해도 인프라 확충을 주도하는 AI 연구소는 하나뿐이었으나 지금은 새로운 연구소와 스타트업이 쏟아져나오는 황금기를 맞이했다"며 "본격적인 양산 단계에 접어든 '베라 루빈'은 바로 이 순간을 위해 개발됐다"고 자신감을 피력했다.



부문별 실적을 보면 AI 칩 매출이 포함된 데이터센터 부문이 전년 동기 대비 117%, 직전 분기 대비 18% 늘어난 890억 달러를 기록해 전체 매출의 92%를 견인했다.



특히 대규모 데이터센터 운용사들인 '하이퍼스케일러' 대상 매출은 지난해 242억 달러에서 487억 달러로 갑절로 증가한 데 비해, 이를 제외한 클라우드사·기업 대상 매출은 169억 달러에서 403억 달러로 약 2.4배 늘어나 판매처도 점차 다변화하고 있는 것으로 평가된다.



PC·게임기·차량용 칩 등을 포괄하는 에지 컴퓨팅 부문은 전년 대비 27% 성장한 72억 달러를 기록했다.



주당순이익(EPS)도 2.22달러로, 월가 예상치 2.1달러를 상회했다. 매출총이익률은 75%, 영업이익률은 66.5%를 기록했다.



엔비디아는 이와 같은 실적 호조가 회계연도 3분기에도 이어져 매출이 1천80억 달러(약 149조5천억원)로 더 늘어날 것이라고 가이던스를 제시했다.



이는 시장분석가들의 예측치인 1천40억 달러를 넘어서는 수치다.



2분기 잉여현금흐름(FCF)도 213억 달러를 기록, 전년 동기보다 58.7% 늘었다.



AI 인프라에 천문학적인 자금을 투자하는 여타 거대 기술기업의 잉여현금흐름이 크게 줄거나 적자로 전환한 것과 대조적이다.



다만 제품을 공급하고도 대금을 받지 못한 매출채권 금액이 630억 달러(약 87조원)로, 6개월 전의 385억 달러보다 크게 늘어난 것은 우려 요인이다.



콜레트 크레스 최고재무책임자(CFO)는 "우량 고객과 다분기 계약에 대한 지급 조건이 연장돼 매출채권 회수 기간이 45일에서 60일로 늘어났다"고 매출채권 증가의 배경을 설명했다.



엔비디아는 또한 중국 시장에서 여전히 고전을 면치 못하고 있다.



크레스 CFO는 2분기에 중국에 판매된 이전 세대 AI칩 '호퍼' 제품의 매출이 발생했으나, 이는 전체 데이터센터 매출의 1%도 채 되지 않는 수준이라고 설명했다.



또 3분기 가이던스에도 중국 시장 매출은 일절 반영하지 않았다고 덧붙였다.



이날 정규장에서 1.59% 하락 마감한 엔비디아 주가는 실적발표 이후 시간외 거래에서 4.4% 급등해 미 동부 시간 오후 5시 15분 기준 218달러선을 오르내리고 있다.

<연합>

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