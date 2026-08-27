송강, 군대에서 찐 살 11kg 감량…'근력 운동의 힘'

배우 송강이 전역 후 첫 복귀작인 tvN 드라마 '포핸즈'를 위해 군 복무 중 80㎏까지 늘었던 체중을 69㎏까지 줄였다고 밝혔다.

지난 25일 구독자 155만명의 유튜브 채널 'TEO테오'의 살롱드립에 송강이 출연해 작품을 준비하며 했던 노력을 공개했다.

송강은 "제대 마지막 휴가 때 계속 피아노 레슨을 갔다"며 "그리고 살을 뺐다"고 말했다.

이어 "군대에서 80㎏까지 쪘는데 지금은 69㎏"이라고 밝혔다.

장도연이 "그럼 11㎏을 감량한 거냐. 대단하다. 운동 열심히 해서 근육도 있을 것 아니냐"고 하자, 송강은 "마침 제가 어제 어깨 운동을 했다"고 답했다. 그는 운동을 꾸준히 하고 있다는 점을 전하면서 직접 팔과 어깨 근육을 보여주기도 했다.

송강은 체중을 한 번에 줄인 뒤 그대로 유지한 것은 아니라고 설명했다.

그는 "진짜 많이 뺐다가 카메라에 나와 보니 너무 마른 거다"라며 "그래서 고등학생 연기할 때는 73~74㎏까지 찌웠다"고 말했다. 이어 "성인으로 넘어가면서 다시 뺐다"고 덧붙였다.

체중을 줄일 때 근력운동을 함께 하는 것은 일반적으로 권장되는 방법이다.

세계보건기구 역시 성인에게 "일주일에 중간 강도의 유산소 신체활동을 150~300분 하거나, 높은 강도의 운동을 75~150분 할 것"을 권고하고 있다. 특히 주요 근육을 사용하는 근력운동을 일주일에 2일 이상 하도록 권고한다.

한편, 송강은 지난해 10월 1일 육군에서 만기 전역했다. '포핸즈'는 오는 29일 오후 9시 10분 처음 방송된다.

<뉴시스>

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