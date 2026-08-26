네팔 홍수로 한국인 10명 고립…정부, 27일 신속대응팀 급파

조현 외교부 장관은 네팔 홍수로 고립됐던 한국인 10명의 안전을 확인했다고 26일 밝혔다.

조 장관은 이날 밤 10시 30분 서울 외교부 청사에서 재외국민보호대책본부 회의를 주재했다.

네팔 홍수. AP연합뉴스

조 장관은 모두발언에서 “한국남동발전과 두산에너빌리티 소속 우리 국민 8명이 연락이 두절된 상황”이라고 밝혔다. 다만 조 장관의 회의 브리핑 직후 외교부는 추가 공지를 통해 연락이 두절된 한국인이 기존 8명에서 9명으로 늘었다고 밝혔다.

조 장관은 “두산에너빌리티 소속 다른 우리 국민 10명은 네팔인 등 외국인 직원들 200여명과 함께 현지에서 대피해 구조를 기다리고 있으나 급파된 우리 영사와 함께 안전한 상황인 것으로 확인했다”고 전했다.

조 장관은 “대통령님께서는 이번 상황과 관련해 우리 국민의 생명과 안전을 최우선으로 가용한 모든 수단을 동원해 수색과 구조에 총력을 다하라고 지시했다”고 말했다.

조현 외교부 장관이 26일 외교부에서 네팔 홍수 우리 국민 실종 관련 재외국민보호대책본부 회의를 주재하고 있다. 연합뉴스

이어 “또한 네팔 정부와 현지 당국과도 긴밀히 협력하면서 연락 두절된 국민들의 가족들을 지원하고 현장에 체류 중인 우리 국민의 안전을 확보하는 데에도 만전을 기하고 추가 피해 방지를 위해서도 최선을 다해 달라고 당부하셨다”고 덧붙였다.

조 장관은 “이번 사고로 수백 명이 실종되었다는 외신 보도도 있어서 구조 작업에 어려움이 있을 것으로 예상되지만 외교부 본부와 현지 대사관은 관계 부처와도 긴밀히 협력하면서 우리 국민의 신속하고 안전한 수색과 구조를 위해 모든 노력을 기울여 주시기 바란다”고 당부했다. 정부는 임상우 외교부 재외국민보호·영사 대표를 팀장으로 외교부·소방청·경찰청으로 구성되는 정부합동 신속대응팀을 27일 현지에 파견해 한국인 수색·구조를 지원할 것이라고 조 장관은 밝혔다.

조 장관은 신속대응팀이 현장에 도착할 때까지 주네팔한국대사관이 고립된 한국인들의 안전을 잘 챙겨주기를 바란다고 했다. 조 장관은 27일 네팔 외교장관과 통화를 갖고 협조를 요청할 계획이다.

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