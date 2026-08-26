전 연인 ‘오물 테러’ 의뢰한 30대 구속영장… 지인 경찰인이 집 주소 넘겨줘

헤어진 연인의 집에 ‘오물 테러’를 의뢰한 혐의 등을 받는 30대 남성에 대해 경찰이 구속영장을 신청했다. 이 남성은 지인인 현직 경찰에게 전 연인의 개인정보를 넘겨받은 것으로 드러났다.

서울 양천경찰서는 주거침입 교사, 재물손괴 교사, 개인정보보호법 위반 등 혐의를 받는 30대 남성 A씨에 대해 구속영장을 신청했다고 26일 밝혔다.

헤어진 연인의 집에 ‘오물 테러’를 의뢰한 혐의 등을 받는 30대 남성에 대해 경찰이 구속영장을 신청했다. 뉴시스

A씨는 지난해 12월 헤어진 연인의 집에 오물을 뿌리는 등 사적 보복을 의뢰한 혐의를 받는다. A씨는 지인 사이인 현직 경찰로부터 전 연인의 집 주소 등 개인정보를 넘겨받아 보복 대행업체에 범행을 의뢰한 것으로 알려졌다.

아울러 통신사를 통해 전 연인의 바뀐 휴대전화 번호를 알아낸 것으로 전해진다.

앞서 경찰은 A씨에 대해 구속영장을 신청했지만, 검찰이 보완 수사를 요구했다. 이에 경찰은 A씨가 개인정보를 확보한 경로 등을 추가해 구속영장을 다시 신청했다.

양천서 관계자는 개인정보를 유출한 현직 경찰관에 대한 수사 및 감찰 여부에 대해 “(현재) 아무것도 확인해 줄 수 있는 게 없다”고만 밝혔다.

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