용산공원 합의 불발… 대안부지 ‘탄천’ 급부상

김윤덕 국토교통부 장관과 오세훈 서울시장이 서울 주택 공급난 해소를 위해 용산공원을 활용하는 문제로 26일 다시 만났지만 간극을 좁히지 못했다. 김 장관은 용산공원 활용 여부는 공론화 과정을 거쳐 판단키로 하고, 오 시장이 용산공원 대안으로 제시한 탄천 물재생센터 등 다른 부지에 대해서도 검토해보겠다는 입장을 밝혔다.



김 장관과 오 시장은 이날 서울 중구 한 식당에서 1시간가량 주택 공급과 관련한 논의를 했다. 두 사람이 용산공원 주택 공급 문제를 논의하기 위해 만난 것은 지난 20일에 이어 두 번째다.

김윤덕 국토교통부 장관(오른쪽)과 오세훈 서울시장이 26일 서울 모처의 한 식당에서 용산공원을 활용한 주택 공급 등 서울 주택 문제를 협의한 뒤 나서고 있다. 연합뉴스

정부는 용산공원 내 어린이정원 등 일부 부지를 활용해 청년·신혼부부 주택을 공급하기 원하나 서울시는 역사성과 생태적 가치, 녹지의 중요성을 강조하며 반대하고 있다.



김 장관은 회동 후 브리핑에서 “(용산공원 관련) 의견 접근은 안 되고 있지만 오해는 많이 푼 것 같다”며 “용산공원에 제한적으로 청년·신혼부부용 주택을 건설하려고 한다는 우리의 진심이 좀 전달된 것 같다. (다만) 오 시장이 용산공원 본체를 건드리는 건 안 된다는 입장을 갖고 있다”고 전했다. 그는 “용산공원은 공론화 결과물로 특별법이 개정돼야 가능하다”며 “그렇다고 해도 서울시나 구청 등 지방정부 협력이 돼야만 가능한 것이고, 이런 과정을 거쳐 진행하는 거라 용산공원이 너무 크게 이슈가 돼도 문제”라고 덧붙였다.



오 시장도 서울시청에서 연 브리핑에서 “결론을 내진 못했으나 희망적인 것은 여러 부분에서 의견이 좁혀지는 느낌을 받았다”면서도 “용산공원만큼은 반드시 지켜져야 한다는 말씀을 드렸다”고 했다.

오세훈 서울시장이 주택공급 방안 관련 용산공원 부지의 대안으로 탄천물재생센터 부지를 제시한 가운데 26일 강남구 일원동 탄천물재생센터 부지의 모습. 연합뉴스

다만 오 시장은 노후화된 강남구 탄천 물재생센터 부지에 청년 주택단지를 포함한 ‘동남권 청년 특화 산업단지’를 조성하는 방안 등을 제시했고, 김 장관도 적극 검토해보기로 하면서 논의에 진전이 있었다. 서울시는 탄천 물재생센터 부지를 활용하면 1만∼1만3000호 공급 물량을 확보할 수 있을 것으로 본다. 이르면 다음달 말 정부가 발표할 ‘7만3000가구+α’ 규모의 추가 공공주택지구에도 용산공원은 포함되지 않을 예정이다. 오 시장은 서울시가 요구한 재개발 용적률 규제를 1.2배까지 완화하는 방안을 국토부가 전향적으로 검토하기로 했다고 밝혔다. 그 경우 4만3000호의 추가 주택공급이 가능하다는 것이 서울시의 추산이다. 김 장관과 오 시장은 다음주 중 3차 회동을 통해 논의를 이어가기로 했다.

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