李대통령 “균형발전은 선택 아닌 생존 문제… 중앙·지방 원팀 돼야”

이재명 대통령이 민선 9기 지방정부 출범 이후 첫 중앙지방협력회의를 열고 “이제 균형발전은 선택이나 시혜가 아니라 대한민국의 생존과 지속 성장을 위한 필수 전략”이라며 국토 균형발전의 중요성을 거듭 강조했다. 반도체·인공지능(AI) 등 첨단산업의 성장 거점을 전국으로 분산하는 ‘3대 메가프로젝트’와 ‘5극3특’을 앞세워 수도권 일극 체제를 다극 체제로 전환하겠다는 구상이다.



이 대통령은 26일 청와대에서 ‘제10회 중앙지방협력회의’를 주재하고 “본격적인 민선 지방자치가 시작된 지 올해 31주년이 됐다”며 “그간 우리 지방자치는 양적으로 또 질적으로 몰라볼 정도로 크게 성장했다. 지방정부들의 역량과 역할이 꾸준히 강화돼왔고 지방행정과 입법, 예산 등에 대한 주민들의 참여 또한 계속해서 확대돼왔다”고 말했다. 이어 “지난 31년 동안 거둔 성과들을 바탕으로 더 많은 주민 참여, 더 굳건한 광역 연대, 더 빠른 행정 혁신이 함께 어우러지는 새로운 지방자치 시대를 준비해야 한다”며 “이를 위해 무엇보다 강력한 국토 균형발전 정책이 추진돼야 한다”고 강조했다.

이재명 대통령이 26일 청와대에서 열린 제10회 중앙지방협력회의에서 발언하고 있다. 뉴스1

이 대통령은 “현재 대한민국이 안고 있는 사실상 모든 큰 문제의 출발점은 극심한 국토 불균형”이라며 “서울을 비롯한 수도권은 지나치게 과밀화돼 폭발 위기를 겪고 있고 지방은 그 반대로 소멸 위기를 겪고 있다”고 지적했다. 이어 “이 때문에 국가 전체의 효율성이 저하되고 국가 경쟁력도 잠식되고 있다”며 “이는 수도권을 위해서도 국가 전체를 위해서도 결코 바람직하지 않다”고 했다.



정부의 ‘3대 메가프로젝트’는 반도체와 초거대 AI 데이터센터, 피지컬 AI 3개 첨단산업의 대규모 투자를 지역 성장과 연결하는 구상이다. ‘5극3특’은 수도권·동남권·대경권·중부권·호남권 5개 초광역권과 강원·전북·제주 3개 특별자치도를 중심으로 산업과 교통, 인재 육성 등을 묶어 지역별 성장 거점을 만드는 균형발전 전략이다.



이 대통령은 “3대 메가프로젝트로 상징되는 초격차 전략산업의 다극화는 전국이 더불어 발전하는 모두의 성장 시대를 여는 열쇠가 될 것”이라며 “중앙정부는 3대 메가프로젝트와 함께 지방 주도 성장을 뒷받침할 차세대 전략산업 육성에도 총력을 기울이고 있다”고 말했다. 이어 “5극3특을 중심으로 산업과 일자리를 키우고 주거와 교육, 복지 등의 정주 여건 개선 지원에도 만전을 기하겠다”고 밝혔다.

이재명 대통령이 26일 청와대에서 열린 제10회 중앙지방협력회의에서 발언하고 있다. 뉴스1

중앙정부와 지방정부의 협력도 강조했다. 이 대통령은 “이런 모든 과제를 중앙정부 혼자 힘만으로는 할 수 없다”며 “중앙정부와 지방정부는 국민 삶의 개선과 국가의 지속적 발전이라는 시대적 소명을 함께 짊어진 동반자이자 운명공동체”라고 말했다. 그러면서 “서로 긴밀하게 소통하고 협력하면서 대한민국의 더 나은 미래를 설계해나가기를 바란다”며 “중앙과 지방이 원팀이 돼 대체불가 대한민국, 국민 모두가 행복한 대한민국을 함께 손잡고 만들어 가면 좋겠다”고 했다.



이날 회의에서는 16개 시·도지사가 지역별 여건과 강점을 반영한 ‘지방정부 차원의 지방주도 성장 성공전략’을 발표한 뒤 중앙정부와 지방정부가 자유토론을 진행했다. 회의에는 한성숙 국무총리와 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관, 윤호중 행정안전부 장관, 박찬대 인천시장과 오세훈 서울시장, 추미애 경기도지사 등이 참석했다.

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