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李대통령 지지율 38.9%… 첫 30%대로 추락

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이지안 기자 easy@segye.com

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모든 연령대서 부정평가가 앞서
호남만 유일하게 긍정평가 우세

청와대는 26일 이재명 대통령의 국정지지율이 한 여론조사에서 취임 후 처음으로 30%대로 내려간 것과 관련해 민생·경제 성과를 내는 데 주력하겠다는 입장을 밝혔다. 최근 각종 여론조사에서 지지율 하락세가 이어지는 가운데 호남을 제외한 전 지역에서 부정평가가 긍정평가를 앞서는 결과까지 나오면서 청와대도 국정운영 전반을 다시 살피겠다는 메시지를 내놓은 것이다.

청와대 관계자는 이날 언론 공지를 통해 “민생과 경제를 최우선으로 두고 국민의 삶이 개선되고, 이를 체감할 수 있도록 국정운영 전반을 섬세히 살펴 실질적 성과를 위해 최선을 다하고자 한다”고 밝혔다.

이재명 대통령이 지난 25일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 연합
이재명 대통령이 지난 25일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 연합

이 대통령의 국정지지율은 최근 하락세가 이어지고 있다. 각종 여론조사에서 40%대로 내려온 데 이어 이날 발표된 조사에서는 처음으로 30%대를 기록했다.

여론조사기관 조원씨앤아이가 스트레이트뉴스 의뢰로 지난 22∼24일 전국 만 18세 이상 남녀 2001명을 대상으로 실시한 조사에 따르면 이 대통령의 국정운영 긍정평가는 38.9%, 부정평가는 57.9%로 집계됐다. 긍정·부정평가 격차는 19.0%포인트였다.

지역별로는 호남에서만 긍정평가가 부정평가보다 높았고, 나머지 지역에서는 모두 부정평가가 우세했다. 연령별로도 전 연령대에서 부정평가가 긍정평가를 앞섰다. 이 대통령의 핵심 지지층으로 꼽혀온 40대와 50대에서도 부정평가가 각각 56.3%로 긍정평가 43.3%, 40.9%를 10%포인트 이상 웃돌았다.

부동산, 세제 개편안, 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF) 영향에 따른 주가 하락 등이 지지율 감소 원인으로 지목된다. 앞서 한국갤럽 조사에서도 부정평가 이유로 부동산 정책이 30%를 기록해 가장 높은 비중을 차지했다. 이번 조사는 ARS 방식으로 휴대전화 100% RDD 방식, 성·연령대·지역별 비례할당 무작위 추출로 진행됐다. 응답률은 3.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.2%포인트다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.


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