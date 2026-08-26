4대 금융 부동산 신탁사 부실자산 비율 80% 달해

올해 상반기 말 주요 금융지주 계열 부동산 신탁사의 부실자산 비율이 평균 80%에 달한 것으로 나타났다. 지방 부동산 미분양 누적, 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실, 공사비 상승 등으로 국내 건설경기 침체가 길어진 탓으로 풀이된다.



26일 4대 금융지주(KB·신한·하나·우리)의 올해 상반기보고서에 따르면 지주 계열 4개 부동산 신탁사의 상반기 말 기준 고정이하자산(여신) 비율은 평균 80.38%로 집계됐다. 작년 말(77.53%)보다 3%포인트가량 올랐다. 부동산 신탁사들은 은행의 여신 관리처럼 보유 자산을 정상·요주의·고정·회수의문·추정손실 등 다섯 단계로 분류해 관리하는데 고정·회수의문·추정손실을 합산해 고정이하자산(부실 자산)으로 구분한다.



신한자산신탁의 상반기 말 고정이하자산 비율이 88.59%로 90%에 육박했다. 이어 하나자산신탁(85.67%), KB부동산신탁(73.67%), 우리자산신탁(73.57%) 등으로 모두 70∼80%대를 기록했다. 부동산 신탁사들의 건전성 지표 악화는 부동산 PF 시장 침체 장기화, 책임준공형 토지신탁 사업을 둘러싼 분쟁 확대 등과 맞물린 것으로 분석된다. 책임준공형 토지신탁은 시공사가 약정한 기한까지 공사를 마치지 못하면 신탁사가 대신 준공 의무를 지는 사업 구조다.



최근 부동산 경기 침체와 공사비 상승 등으로 사업에 차질이 생기면서 실제 책임준공 의무를 둘러싼 소송이 빈발하는 상황이다. 책임준공 손해배상 소송가액 중 일부는 충당부채로 잡힌다. 신탁사가 사업 정상화를 위해 자체 자금(신탁계정대)을 공사 현장에 투입하는 사례가 늘었고 이 여신에 충당금을 쌓는 과정에서 부실 자산 비율이 크게 높아진 것으로 풀이된다.

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