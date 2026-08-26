“3군 칸막이 없애 미래군 양성” vs “공론화 없는 통폐합 안 돼” [뉴스 투데이]

국방부가 26일 오후 2시 서울 용산 국방컨벤션에서 육·해·공군 사관학교를 통합하는 국군사관학교 창설 관련 공청회를 열었다. 이번 공청회는 지난 7월 국방부가 3군 사관학교 통합 기본계획을 발표한 후 처음으로 진행된 행사다. 하지만 공청회를 방청하던 사관학교 출신 예비역들이 국방부의 정책설명에 크게 반발하면서 고성이 오가는 등 공청회는 회의 내내 어수선한 분위기 속에서 진행됐다.

유턴인가 강행인가… 국방부에 항의하는 방청객 정부가 추진 중인 육·해·공군 사관학교 통합을 둘러싸고 찬반 논란이 거세지고 있다. 26일 서울 노원구 육군사관학교 앞 도로의 유턴 표시가 통합 계획 원점 재검토 요구를 상징적으로 보여주는 듯하다. 오른쪽 사진은 이날 용산구 국방컨벤션에서 열린 국군사관학교 창설 공청회에서 정부 계획을 설명하는 김홍철 국방부 정책실장(오른쪽)에게 한 참석자가 뚜껑이 열린 생수병을 들고 다가가자 관계자가 제지하는 모습이다. 이재문 기자

◆“시대에 맞는 교육체계 필요”



공청회에선 3대 3 패널 토론과 방청객 질의응답이 이뤄졌다. 찬성 측 패널로서 민·관·군 합동 특별자문위원회 사관학교 교육개혁 분과위원장을 맡았던 최영진 중앙대 교수는 “(사관학교) 통합은 목적이 아니라 교육개혁의 수단”이라며 “통합을 추진한다면 기존 학교를 합치는 데 그쳐서는 안 되며, 우수 생도 확보와 교육과정 혁신, 합동성 강화라는 교육 성과로 이어져야 한다”고 지적했다. 최 교수는 “사관학교 역사와 전통은 존중되어야 하나, 전통을 지키는 것과 제도 유지는 같은 일이 아니다”며 시대에 맞는 교육체계를 갖춰야 한다고 강조했다.



두진호 한국국가전략연구원 유라시아센터장은 “시대 변화에 뒤처진 교육 문화, 교과과정 및 시설·인력·행정 중복, 시설 노후화 등 사관학교 경쟁력과 존립을 위협하는 실존적 위협이 심화하고 있다”며 “국군사관학교 창설을 국방 교육 대개혁의 첫 단추로 선정, 장교 양성체계 및 초급간부 처우·복무 여건 전반에 걸쳐 획기적 혁신을 추진해야 한다”고 말했다.



진호영 전 국방개혁자문위원(예비역 공군 준장)은 “초임 장교 시절부터 같은 교정에서 동고동락하며, 같은 군사 철학과 표준 군사언어를 몸에 새겨서 ‘이심전심’이 가능한 단일군 지휘관을 양성해야 미래전에서 승리를 보장할 수 있다”며 “낡은 3군 분리의 칸막이를 허물고 국군사관학교로의 대통합을 이뤄내는 것은 국군을 미래형 첨단 강군으로 도약시키는 역사적 결단”이라고 강조했다.

◆“답을 정해놓고 정책 추진”



반대 측 토론자들은 국방부의 방침과 찬성 측 주장을 조목조목 반박했다. 김세진 예비역 육군 소령(미래생각 사무총장)은 이재명정부 출범 이후 사관학교 통합 명분이 계속 바뀌고 늘어난다고 지적하면서 “사관학교 통폐합을 추진하려면 답부터 정하고 근거를 찾는 것이 아니라 현 체제 문제를 정확히 진단하고 여러 대안을 비교한 뒤 통폐합이 최선이라는 것을 입증해야 한다”고 주장했다. 그는 ‘정부가 답해야 할 267개 검증질문’을 제시하며 “충분한 연구와 공론화 등을 거쳐 개선방안을 함께 검토하는 것이 진정한 국방개혁”이라고 덧붙였다.



조가홍 예비역 해군 대령은 “국방부가 통합사관학교만 합동성 교육 강화와 첨단 과학기술을 확대한다는 것은 비사관학교(육군 3사관학교, 학군·학사장교)와 비교하여 이미 기득권을 인정하는 것”이라며 “비사관학교를 포함한 전체 장교 양성 교육을 통합해서 전반적인 교육과정에 대한 검토가 요구된다”고 강조했다. 강병철 예비역 공군 준장은 “정책 규모가 클수록 필요성과 효과에 대한 검증도 더 엄격해야 한다”며 “통합을 전제로 결론을 내리기보다 먼저 문제를 정확히 진단하고 대안을 공정하게 비교·검증한 뒤 가장 효과적인 방법을 선택해야 한다”고 밝혔다.

26일 서울 용산구 국방컨벤션에서 열린 국군사관학교 창설 공청회에서 김홍철 국방부 정책실장(오른쪽부터), 박판준 육군사관학교 총동창회장, 이범림 해군사관학교 총동창회장 등 참석자들이 국민의례를 하고 있다. 공동취재사진

◆공청회 전부터 고성… 장관 출석 요구도



이번 공청회는 본 행사 시작 전부터 고성이 오갔다. 한 예비역 대령은 공청회 시작 10분 전인 이날 오후 1시50분쯤 사회자 발언대에 올라 “국방부가 준비한 자료는 이미 다 아는 내용이니 생략하고 질의응답 시간을 늘려 달라”고 말하자, 방청석의 예비역들이 호응했다. 그는 국방부의 정책설명 발표는 필요 없다는 의미로 고성을 질렀다. 사회자가 자제를 요청했으나 항의는 계속됐다. 한 인사는 자리에서 일어나 “규백이(안규백 국방부 장관) 오라 그래”라며 이날 일정상 불참한 안 장관의 공청회 참석을 요구했다. 통합 찬성 측 패널의 발언이 이어질 때마다 방청석에선 고성이 계속 타져 나왔다. 남대연 전 국방부 대변인은 김홍철 국방정책실장의 사관학교 통합 관련 정책설명 발표에 대해 질문 기회를 요청하기도 했다. 남 전 대변인은 공청회장을 떠나면서 기자와 만나 “소프트웨어(제도 개선 또는 교육)로 할 일을 왜 하드웨어(사관학교 통합)로 하려 하느냐”고 비판했다.

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