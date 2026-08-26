부산 삼락·화명 수상레포츠타운 조류경보 ‘경계’ 단계 발령

부산 낙동강 삼락·화명 수상레포츠타운에 조류경보 ‘경계’ 단계가 발령됐다. 폭염으로 수온이 오르고 일사량이 강해진데다 유속까지 느려지면서 유해 남조류가 급증한 데 따른 조치다.

부산시는 26일 오후 3시부터 삼락·화명 수상레포츠타운 지점의 조류경보를 기존 ‘관심’에서 ‘경계’로 상향 발령했다고 밝혔다.

부산시가 26일 오후 3시를 기해 삼락·화명 수상레포츠타운 지점의 조류경보를 기존 ‘관심’에서 ‘경계’로 상향 발령했다. 사진은 수상레저활동과 어패류 어획 및 식용 금지를 알리는 현수막이 게시된 모습. 부산시 제공

삼락 수상레포츠타운은 지난 18일과 24일 유해 남조류가 각각 물 1㎖당 10만194개와 29만7092개 검출됐다. 경계 단계 기준인 10만개 이상이 2회 연속 검출된 것이다. 화명 수상레포츠타운에서도 24일 1㎖당 무려 59만5969개의 유해 남조류가 검출됐다. 경계 단계 기준인 50만개 이상을 한 차례 초과하면서 경보가 발령됐다.

최근 폭염으로 높은 수온과 강한 일사량이 이어지고 유속까지 감소하면서 유해 남조류가 증식하기 좋은 환경이 조성된 것이 원인으로 분석됐다. 시는 조류경보가 해제될 때까지 삼락·화명생태공원에서 수상레저활동과 어패류 어획·식용 금지를 알리는 현수막을 게시하고, 안내방송과 함께 현장 순찰을 통한 계도 활동을 강화할 방침이다.

심재민 시 환경물정책실장은 “조류경보가 해제될 때까지 삼락·화명생태공원 주변에서 수상레저활동과 어패류 어획 및 식용 등을 금지해 달라”며 “시민 안전을 최우선으로 조류 발생 대응과 현장 관리에 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편 시는 시민들의 친수활동 안전을 위해 2024년부터 삼락·화명 수상레포츠타운을 대상으로 친수구간 조류경보제를 시범 운영하고 있다. 지난 5월 20일부터는 유해 남조류 세포 수와 조류독소 농도까지 종합적으로 고려해 경보 단계를 결정하는 강화된 기준을 적용하고 있다.

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