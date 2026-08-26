완전범죄 노렸나…中유학생 살해한 대학 강사 여성변장까지

경북 경산에서 중국인 여성 유학생을 살해한 혐의(살인 등)로 검거된 중국인 대학 강사 정모(30대) 씨가 변호인 입회를 이유로 진술을 거부하고 있는 가운데 경찰이 범행 후 정씨 행적에 주목하고 있다.



26일 경북 경산경찰서는 이날 오전 9시께 피의자 정씨에 대한 대면 조사에 들어갔으나, 정씨가 사선 변호사를 선임를 선임해야 하며 변호인 없이는 조사받지 않겠다고 주장해 본격적인 조사에 착수하지 못했다.

20대 중국인 유학생을 살해한 혐의를 받는 피의자 A 씨가 지난 25일 오후 경찰에 체포돼 경산경찰서로 압송되고 있다.

경찰은 정씨가 범행 동기 등에 관해서도 입을 열지 않아 그의 범행 후 행적에 대한 수사에 주력하고 있다.



하지만 현재까지 밝혀진 바로는 정씨가 완전범죄를 노린 정황이 곳곳에서 포착되고 있다.



경찰은 정씨가 지난 20일 오전 2시께 경산시 하양읍 일대에서 피해자 A(25)씨와 자신의 주거지로 들어갔다가 같은 날 오후 10시 30분께 혼자 주거지를 빠져나온 것으로 파악했다.



당시 정씨는 여성복을 입고 모자로 얼굴을 가린 상태였으며 캐리어를 끌고 이동하는 모습이 주변 폐쇄회로(CC)TV에 포착됐다.



경찰은 이 옷을 피해자의 옷으로 추정했으나 감식을 통해 정확한 출처를 파악할 방침이다.



정씨는 이후 동대구역까지 택시를 타고 이동했으며 역 인근에서 피해자 휴대전화 전원을 끈 것으로 조사됐다.



택시기사는 정씨 옷차림 등 때문에 그가 여성 승객인 것으로 인식했던 것으로 확인됐다.



그는 동대구역 여자 장애인 화장실에서 옷을 갈아입은 뒤 다시 자신의 주거지로 돌아온 것으로 파악됐다.



이에 경찰은 정씨가 완전 범죄를 위해 여장으로 자신의 신원을 감추고 시신을 훼손했을 가능성을 수사하고 있다.



특히 정씨가 피해자 시신 일부를 훼손해 유기한 정황을 확인했으며 일대 쓰레기 소각장 등에서 시신 일부를 찾기 위한 수색을 벌이고 있다.



경찰은 시신 수색 상황과 관련해 시신 일부를 찾았는지, 어떤 부분을 찾지 못했는지 등에 대해 구체적으로 밝히지 않았다.

20대 중국인 대학원 유학생을 살해한 피의자 정모(30대)씨가 지난 20일 오후 10시 30분께 경북 경산시 하양읍 자신의 원룸에서 여성복을 입고 빠져나오는 모습이 폐쇄회로(CC)TV 화면에 찍혔다. 연합뉴스

정씨는 범행 이후 피해자가 실종됐다고 경찰에 태연스럽게 신고까지 했다.



그는 범행 다음 날인 지난 21일 오후 7시 5분께 경찰에 "대구에 간 피해자가 실종됐다"고 신고했다.



경찰은 정씨가 수사 기관의 추적을 피해 혼선을 준 점에 대해 공무집행방해 혐의 적용도 검토하고 있다.



정씨는 전날 오후 7시 29분께 경산 하양읍 노상에서 체포된 뒤 현장검증 등을 거쳐 같은 날 오후 11시 50분께 경산경찰서로 호송됐다.



그는 경찰서로 들어가며 취재진이 범행 동기 등을 묻자 아무런 답변을 하지 않았다.



경찰은 정씨에 대한 조사 진행 여부와 관계없이 수집한 증거들을 바탕으로 이날 밤늦게 구속영장을 신청하는 방안을 검토하고 있다.



경찰은 이와 별도로 정씨와 A씨가 어떤 관계였는를 밝히는 데도 수사력을 모으고 있다.



정씨는 중국 국적의 대학 강사로 A씨가 다니던 대학에서 지난 1학기 전공 수업 2개 과목을 맡았다. 오는 2학기에도 2개 과목 강의를 맡을 예정이었다.



중국인 유학생들이 참여하는 지역 모임에서는 정씨가 평소 학생들과 친하게 지냈고 A씨와도 알고 지내던 사이였다는 취지의 글이 공유된 것으로 전해졌다.



숨진 A씨는 중국에서 이미 취업한 상태로, 수료 관련 증서를 받기 위해 한국에 마지막으로 입국했다가 변을 당한 것으로 알려졌다.



경찰은 당초 A씨가 23일 중국으로 귀국할 예정이었던 것으로 확인했다.



A씨 다녔던 대학원 관계자는 "피의자는 피해자와 같은 중국 국적이어서 피해자에게 낯선 사람이 아니었던 것으로 보인다"고 말했다.



경찰 관계자는 "정씨와 A씨가 서로 알고 지낸 지인 사이였던 것으로 보이는 만큼 이들의 구체적인 관계와 범행 동기를 확인하는 데 수사력을 집중하고 있다"고 말했다.

<연합>

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