“5극3특, 경쟁관계 아닌 韓 동반 성장축”

전북·강원·제주도와 세종시 등 4개 특별자치시·도가 정부의 ‘5극3특’ 국가균형발전 정책에서 소외돼서는 안 된다며 공동 대응에 나섰다.

이들 시·도는 26일 국회 의원회관 제2세미나실에서 민선 9기 출범 이후 첫 행정협의회 정기회의를 열고 특별자치시·도의 실질적인 자치권 확대와 균형발전을 위한 공동성명서를 채택했다. 이날 회의에는 이원택 전북도지사와 우상호 강원도지사, 위성곤 제주도지사, 조상호 세종시장이 참석했다.

4개 시·도지사는 “정부가 추진하는 ‘5극3특’ 국가균형발전에서 5극과 3특이 경쟁하는 관계가 아니라 대한민국의 균형발전을 함께 이끌어가는 성장축”이라는 데 뜻을 모았다. 특히 “수도권 집중에 대응하면서 지역별 여건과 특성을 고려한 균형 있는 지원을 통해 각 지역의 강점과 잠재력을 새로운 성장동력으로 키워야 한다”고 강조했다. 공동성명서에는 △5극과 3특이 함께 성장하는 국가균형발전 정책 추진 △권한이양·재정지원·규제혁신·특례 확대 등 특별자치시·도의 자율적 성장을 위한 실질적 지원 강화 △행정수도 완성을 위한 행정수도특별법의 연내 조속한 제정 등 내용이 담겼다.

4개 시·도는 정부의 ‘5극3특’ 정책이 5극 초광역권을 중심으로 추진되면서 특별자치시·도가 상대적으로 소외될 수 있다는 우려를 제기했다.

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