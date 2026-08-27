염전 근로자 인권 보호한다더니… 신안 ‘안심숙소 지원사업’ 특혜 의혹

전남광주 신안군이 염전 근로자의 주거 환경 개선과 인권 보호를 위해 추진한 40억원 규모의 ‘안심숙소 지원사업’이 특혜 의혹에 휩싸였다. 사업 부지 선정 과정에서 박우량 전 신안군수 친동생 일가 법인의 토지가 대거 포함된 정황이 확인돼서다.



26일 세계일보 취재를 종합하면 ‘염전근로자 안심숙소 지원사업’은 기존 염전 주변의 노후 창고나 임시 시설 대신 냉난방 및 위생 시설이 갖춰진 표준화 주택을 제공하고, 도초·하의·압해 등 주요 거점별 관리체계를 구축해 인권 사각지대를 해소하겠다는 취지로 추진됐다.



그러나 사업 추진 전반에서 광범위한 위법행위가 드러나며 당초 취지가 크게 퇴색했다는 지적이다. 부동산 등기부등본 및 신안군 감사자료에 따르면 압해읍 장감리 일대 7개 필지는 2020년 6월부터 11월 사이 집중 매입됐다. 이 가운데 박 전 군수의 친동생이 대표로 있는 법인 소유 3필지와 배우자·자녀가 임원으로 등기된 법인 소유 2필지 명의가 2025년 1월14일 안심숙소 민간수탁사업자인 A건축 대표 개인 및 관련 법인으로 이전됐다.



사업 추진 및 예산 집행 절차상의 위법 정황도 구체화되고 있다. 당초 팔금면 원산리였던 사업 대상지는 A건축 대표 소유 토지가 포함된 압해읍 장감리로 변경됐다. 이 과정에서 신안군은 부지 매입 보상금 약 1억7397만원을 타 부서 예산으로 선지급한 뒤 사후 처리한 것으로 군 감사 결과 밝혀졌다.



공개입찰을 거친 1·2권역과 달리 3권역 사업만 민간위탁사업 방식으로 변경하고 A건축이 수탁자로 선정된 사실도 확인됐다. 공사 설계도조차 완성되지 않은 상태에서 총사업비의 68.25%인 27억3000만원이 사전에 집행돼 지방계약법 및 지방재정법을 위반했다는 지적이 나온다. 수탁자 측은 선지급받은 사업비 일부를 관광호텔·단독주택 부지 매입과 회사 운영비 등으로 사용했다고 군에 해명한 상태다.



박 전 군수 측은 “호텔 건립을 추진하던 사업자에게 약 7000평의 토지를 이전했지만 현재까지 대금을 받지 못하고 있다”며 “토지 이전 원인무효 소송, 처분금지 가처분 및 사기 혐의로 고발한 상황”이라고 말했다.



신안군 관계자는 “사업 부지 변경과 토지 보상, 민간위탁사업비 편성, 예산 목적 외 사용 및 사업비 집행 등 관련 사안을 자체 감사한 뒤 수사기관에 수사의뢰했다”고 말했다.

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