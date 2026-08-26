검찰, 백종헌 의원실 압수수색…前 보좌관 금품 의혹 관련

국회의원 전직 보좌관의 수천만원대 뇌물 수수 의혹을 수사하는 검찰이 국민의힘 백종헌 의원실을 압수수색했다.



26일 법조계에 따르면 서울중앙지검 반부패수사1부(국원 부장검사)는 이날 서울 여의도 국회 의원회관 백 의원실에 검사와 수사관을 보내 관련 자료를 확보 중이다.

는 10월 출범을 앞둔 중대범죄수사청이 첫 임용설명회를 열며 전국 고검·지검 구성원들에 대한 본격적인 인력 채용 절차에 나선 가운데 5일 서울 서초구 서울중앙지방검찰청에서 검찰 깃발이 휘날리고 있다.



검찰은 뇌물수수 등 혐의를 받는 전직 보좌관 A씨가 의원실 근무 당시 사용했던 업무용 컴퓨터를 확인하기 위해 압수수색에 나선 것으로 전해졌다.



A씨는 2021년부터 3년여간 한 의료기기 업체에 편의를 제공하고 그 대가로 수천만원 상당의 금품을 수수한 혐의를 받는다.



검찰은 A씨가 해당 업체 제품이 건강보험 급여 대상에 포함되도록 의원실 주최 정책토론회를 여는 등 편의를 봐주고, 친인척 등의 명의를 이용해 허위 급여를 받은 것으로 의심한다.



앞서 검찰은 지난 6월 17일 A씨의 주거지와 해당 의료기기 업체 등을 압수수색하며 강제수사에 착수했다.



검찰은 압수물 분석이 끝나는 대로 A씨 등 사건 관련자를 불러 금품 수수 여부와 대가성 등을 조사할 방침이다.

<연합>

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