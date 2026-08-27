“라면 끓일 때 ‘이것’ 딱 반 스푼만 떨어뜨려 보세요”… 면발이 끝까지 붇지 않는 이유

조리 시 식초를 소량 더하면 단백질이 응고되어 면발의 탄력을 오래 유지해 준다. 게티이미지뱅크

라면은 간편하면서도 얼큰하고 중독성 강한 맛으로 남녀노소 즐겨 찾는 대표적인 국민 분식이다. 최근에는 라면을 끓일 때 산미가 있는 식초를 소량 첨가해 면발의 탄력을 높이고 국물의 텁텁함을 잡으려는 조리법이 주목받고 있다. 실제로 소량의 식초는 조리 과정에서 면의 구조를 단단하게 만들고, 국물의 기름진 맛을 깔끔하게 정돈하는 역할을 한다.

다만 식초 특유의 강한 신맛과 향이 라면 본연의 양념 풍미를 해치지 않도록 적절한 양과 첨가 시점을 지키는 것이 중요하다.

면발은 더 쫄깃하게, 국물은 깔끔하게

물이 끓을 때 식초 반 스푼을 넣으면 신맛은 날아가고 기름진 국물 맛이 정돈된다. AI를 이용해 생성한 이미지.

라면에 식초를 넣는 가장 큰 이유는 면의 식감 개선이다. 면의 주성분인 단백질(글루텐)은 산성 환경에서 응고가 촉진된다. 끓는 물에 산 성분이 더해지면 면 표면이 빠르게 응고되어 전분이 국물로 과도하게 빠져나가는 것을 막아주며 다 먹을 때까지 면발이 쉽게 붇지 않고 탱글탱글한 탄력을 유지하게 돕는다.

또한 식초의 초산 성분은 유탕면(기름에 튀긴 면) 특유의 기름진 맛과 나트륨의 자극적인 짠맛을 중화해 국물을 한층 개운하고 깊이 있게 만들어 준다.

어떤 식초를 골라야 할까

라면 조리에 사용할 식초는 향이 강하지 않은 제품을 고르는 것이 핵심이다. 사과식초, 감식초, 발사믹 식초처럼 과일 향이나 단맛이 가미된 제품은 라면 국물 특유의 칼칼한 양념과 충돌할 수 있다.

과일 향이나 단맛이 든 식초는 국물 본연의 양념 맛을 해칠 수 있어 주의해야 한다. 게티이미지뱅크

따라서 첨가물이 없고 향이 깔끔한 일반 양조식초나 현미식초, 혹은 곡물식초를 사용하는 편이 가장 무난하다.

실패 없는 용량과 투입 타이밍

우선 라면 1봉지(물 500~550ml 기준)당 식초는 티스푼으로 1/2스푼(약 2~3ml) 정도면 충분하다. 밥숟가락 기준으로는 1/3스푼을 넘지 않아야 한다.

이후 물이 팔팔 끓어오르고 면과 스프를 넣는 시점에 함께 둘러 넣어준다. 고온에서 조리되는 과정 동안 식초의 자극적인 신맛과 향은 증발하고, 면발의 결속력과 깔끔한 풍미만 남게 된다.

한편 위염이나 역류성 식도염 등 소화기 질환이 있는 경우, 공복에 매운 라면과 산성 물질을 함께 섭취하면 위에 부담을 줄 수 있으므로 과도한 섭취는 피하는 것이 좋다. 개봉한 식초는 뚜껑을 꼭 닫아 직사광선이 닿지 않는 서늘한 곳에 보관해야 고유의 산도와 품질이 유지된다.

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