용산공원 대신 탄천물재생센터?…1.3만호 청년주택 띄운 오세훈

용산공원 부지 주택공급 구상을 둘러싼 국토교통부와 서울시의 이견 속에 강남구 탄천물재생센터 일대가 대안 부지로 부상했다.



오세훈 서울시장은 25일 오전 서울 모처에서 김윤덕 국토교통부 장관과 면담한 뒤 서울시청에서 브리핑을 열어 "가칭 '동남권 청년 특화 산업단지 구상'에 대해 소상히 설명하고, 오늘 정식으로 제안했다"고 밝혔다.

오세훈 서울시장이 26일 김윤덕 국토교통부 장관과 주택 공급 방안 관련 면담 후 서울시청 브리핑실에서 면담내용을 브리핑하고 있다. 연합뉴스

오 시장이 전날 국회 행사에서 처음 직접 언급한 이 구상은 강남구 일원동 탄천물재생센터를 이전하고 인근 동부도로사업소와 세텍(SETEC) 부지 등을 연계해 청년주택과 산단을 복합개발하는 계획이다.



탄천물재생센터는 약 39만3천㎡ 규모로, 정부가 주택공급 가능성을 검토해온 용산어린이정원 약 30만㎡보다 9만㎡가량 더 넓다.



서울시는 이 부지에 주거 기능을 절반가량 배치할 경우 최소 1만호에서 최대 1만3천호까지 주택 공급이 가능하다고 보고 있다.



지금까지 용산공원의 대체 부지로 거론된 경리단 부지나 외교부 주차장 부지는 공간이 좁아 의미 있는 공급이 어렵다는 지적을 받았는데, 탄천 부지는 최대 1만3천호 대규모 공급이 가능하다.



아울러 이 부지는 지하철 대청역과 수서역, 수서IC가 가깝고 탄천과 대모산, 삼성서울병원 등 생활 기반시설과도 인접해 있어 시장의 수요도 높다.



서울시는 이미 이 부지에 대한 이전 계획을 추진하고 있다.



지난 2024년 양재천·탄천 합수부 일대 마스터플랜 수립 용역을 마치고, 현재 탄천물재생센터 이전을 위한 민간 투자사업 적격성 조사를 진행 중이다. 적격성 조사는 올해 말 마무리가 목표다.



오 시장은 이날 구체적인 재원 조달 구상도 제시했다.



서울시 소유의 동부도로사업소 부지(약 3조3천억원)와 세텍 부지(약 2조3천억원)를 매각하면 약 5조5천억원의 재원을 마련할 수 있고, 여기에 서울시 등이 5천억원을 마중물로 투입하면 민간투자를 끌어들여 사업이 가능하다는 것이다.



정부도 이런 제안에 일단 긍정적인 반응을 보인 것으로 전해졌다.



오 시장은 "이 계획을 오늘 심도 있게 말씀드렸다"며 "(김윤덕 장관에게) 검토해보시겠다는 말씀을 들었다"고 말했다.



오 시장은 이어 "일주일쯤 뒤에 김 장관과 다시 만나 논의를 진전시킬 계획"이라고 말해 앞으로 일주일간 정부와 서울시가 탄천물재생센터 개발 방안을 놓고 의견 접근을 볼 수 있을지 주목된다.



용산공원 부지 개발과 마찬가지로 탄천물재생센터 부지 개발에도 상당한 시간이 걸리는 만큼 시급한 주택난을 해소하는 대안으로 부족하다는 주장도 나온다.



당장 전날 오 시장의 구상이 알려진 뒤 더불어민주당 일각에서는 탄천물재생센터 이전과 개발에 상당한 시간이 걸리는 만큼 현 정부 임기 내 주택공급 대안으로 보기 어렵다는 지적이 나왔다.



이에 대해 오 시장은 "용산공원에 지으면 이 정부 내에 착공이 가능한지 되묻고 싶다"며 "시의적으로 맞지 않는 비판을 위한 비판"이라고 말했다.



서울시는 탄천물재생센터도 이전과 주택 건설에 각각 시간이 걸리지만, 정부 심의와 행정절차가 신속히 진행되면 사업 기간을 줄일 수 있을 것이라고 설명했다.



오세훈 시장은 "이 외에도 몇 가지 국토부에 요청드린 사항이 있다"며 "그에 대해서도 전향적인 검토가 가능할 것 같다. 함께 논의한 사안도 일괄해서 진도 나갈 수 있지 않을까 기대한다"고 말했다.

<연합>

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