KIAT, 이공계 대학생 7명에게 1050만원 장학금 전달

한국산업기술진흥원(KIAT)이 이공계 대학생 7명에게 총 1050만원 장학금을 수여했다고 26일 밝혔다.

KIAT는 전일 서울 강남구 한국기술센터에서 ‘2026년 지역사회 봉사 대학생 대상 장학금 수여식‘을 진행했다.

25일 장학생 7명이 장학금을 받은 뒤 기념사진을 찍고 있다. KIAT 제공

이번 장학생들은 지역사회 봉사활동에 적극 참여해 온 학생들로, 사단법인 희망365 추천을 받아 선발됐다. 희망365는 외국인 주민과 다문화가정을 지원하는 비영리단체다. KIAT는 희망365의 전신인 다문화가족행복나눔센터와 2014년 자매결연을 맺고 지속적으로 교류를 이어오고 있다.

KIAT는 지난해 6명이던 지원 인원을 올해 7명으로 확대하고, 총 장학금 지원 규모를 900만원에서 1050만원으로 확대했다.

특히 올해부터 기관의 산업기술 진흥 역할과 연계해 이공계 전공 여부와 지역아동 대상 교육 봉사활동 참여도 등을 종합적으로 고려해 장학생을 선발했다.

KIAT는 장학금 지원에 그치지 않고 장학생들이 산업기술 분야 미래 인재로 성장할 수 있게 기관이 운영하는 프로그램과 연계한 진로 탐색과 취업 지원 기회도 제공할 계획이다.

전윤종 KIAT 원장은 “지역 사회에 나눔을 실천하는 이공계 청년들이 미래 산업기술을 이끌 인재로 성장할 수 있게 장학 지원과 진로 성장 기회를 지속적으로 확대하겠다”고 말했다.

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