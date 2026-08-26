여야, 비쟁점법안 40여건 처리키로…與"이진숙 제명결의안 상정"

여야는 26일 오후 열리는 국회 본회의에서 비쟁점 법안 40여건을 처리하기로 했다.



여야 간 이견이 있는 '용산공원 캠프킴 법안' 등 부동산 관련 법안은 상정하지 않고 정기국회로 넘기기로 했다.

천준호(오른쪽) 더불어민주당, 김승수 국민의힘 원내운영수석부대표가 지난 20일 여의도 국회운영위원장실에서 본회의 안건 조율을 마친 뒤 나와 취재진에게 입장을 밝히고 있다.

더불어민주당 천준호, 국민의힘 김승수 원내운영수석부대표는 이날 오전 전화 통화를 하고 오후 본회의에 올릴 안건에 대해 이같이 합의했다고 양당 관계자가 밝혔다.



천 수석부대표는 국회에서 기자들과 만나 "오늘은 여야 간에 서로 협의되는 내용들을 기준으로 해서 논의했다"며 "서울시장과 국토부 장관의 오늘 회동 결과까지 보고 관련 법안들을 처리하자고 협의가 됐다. 이후 논의 상황을 보면서 그 법안은 탄력적으로 대응할 수 있을 것"이라고 말했다.



한편, 여당은 이날 본회의에 '5·18 폄훼 논란'을 빚은 국민의힘 이진숙 의원의 제명 촉구 결의안을 단독 상정하기로 방침을 정했다.



천 수석부대표는 "이 의원 제명 촉구 결의안은 오늘 상정하기로 했다"고 말했다.



전날 국회 운영위원회는 우파 단체와 '5·18 민주화운동'을 재조명하는 국회 토론회를 열어 논란을 낳은 이 의원에 대한 제명촉구 결의안을 국민의힘 의원들의 불참 속에 여권 주도로 통과시켰다.

<연합>

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