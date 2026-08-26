첫 해상전투실험 나선 자폭드론, 마라도함 뜨자마자 추락

군이 국내 개발 중인 자폭용 드론을 해상에서 운용하는 전투실험에 처음으로 나섰지만 실패했다.



해군은 지난 25일 남해상의 대형수송함 마라도함(LPH, 1만4천500t급)에서 국방과학연구소(ADD)가 기술개발 중인 중형 자폭 무인기의 해양 운용 전투실험을 진행했다.

지난 25일 부산 남방해역에서 진행된 해군 자폭용 드론 해상운용 검증 전투실험에서 자폭용 드론(무인기)이 고속무인표적정을 타격하기 위해 이륙하고 있다. 이날 전투실험은 마라도함에서 두차례 이륙한 무인기가 해상에 곧바로 추락해 진행되지 못했다. 공동취재

마라도함 비행갑판에 설치된 드론 발사대에서 발진한 자폭용 드론이 정찰하면서 2km 거리에서 고속 기동하는 무인표적정을 따라가 타격하는 방식으로 실험을 전개할 계획이었다.



그러나 두 차례 날린 자폭용 드론이 모두 함상에서 이륙한 직후 해상에 추락하면서, 표적 타격 단계까지 실험이 진행되지 못했다.



이날 오후 3시30분께 첫 발진한 드론은 잠시 비행 후 바로 해상으로 떨어졌다. 이어 ADD측이 예비기 기체와 발사대를 조립해 오후 5시 30분께 두 번째 실험에 나섰지만 또다시 수 초 가량 날다가 추락했다.



1차에 이어 2차 시도도 실패하자 마라도함 갑판에 있던 동행 취재진과 군 관계자들 사이에선 짧은 탄식이 나오기도 했다.



자폭용 드론은 2024년 시작된 ADD의 핵심기술 연구개발 사업 중 하나로, 저궤도 위성 통합 연동 및 자동표적인식(ATR) 기능 확보 등이 목표로 제시됐다. 사업 완료 목표시점이 다음달로 임박한 가운데 해군은 이번 실험을 통해 해상 운용 가능성까지 확인해보려 했다.

지난 25일 부산 남방해역에서 진행된 해군 자폭용 드론 해상 운용 검증 전투실험에서 자폭용 드론(무인기)이 이륙 직후 해상으로 추락하고 있다. 이날 드론이 무인수상정을 타격하는 방식으로 진행될 예정이었던 전투실험은 마라도함에서 두차례 이륙한 드론이 해상에 곧바로 추락해 진행되지 못했다. 공동취재

ADD 관계자는 이날 현장 취재진과 만나 해상 환경에서의 기체와 발사대 정렬 불량(misalignment)을 유력한 실패 원인으로 의심했다.



지상 실험 과정에서는 30여 차례 성공을 거뒀지만 함정에서는 미세한 떨림이 있어 물리량의 '미스매치(불일치)'가 일어났을 가능성이 크다는 취지다. 이 관계자는 "돌아가서 정확히 원인을 분석해 보겠다"고 말했다.



비교적 저렴하게 대량 생산할 수 있는 자폭용 드론은 최근 우크라이나전, 미·이란전 등에서 고가의 적 자산을 효율적으로 소모하는 '가성비' 무기체계로 주목받았다.



해군도 무인체계를 통한 원거리 정찰 및 정밀 타격 역량 확보를 적극적으로 추진해 왔다. 마라도함 등 대형수송함뿐만 아니라 차기상륙함, 유·무인전력항모 등 주요 대형 함정에서 자폭용 드론을 탑재·운용하겠다는 계획이다.



해군은 "(연구개발 단계 이후) 향후 자폭용 드론 체계개발과 연계해 해양 운용성을 검증할 것"이라는 입장을 밝혔다.



곽광섭 해군작전사령관(중장)은 이날 실패 후 취재진에게 "오늘의 실험은 끝이 아니다"라며 "다음에 또 도전하겠다"고 짧게 말했다.

<연합>

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