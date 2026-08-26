취임 1주년 장동혁, ‘당원 주권 2.0’ 선언…“2028년 총선 승리 교두보 쌓겠다”

국민의힘 장동혁 대표가 26일 취임 1주년을 맞아 당원 주권을 강화하는 내용의 ‘당원 주권 2.0 시대’를 열겠다고 밝혔다. 당원 중심 정당을 토대로 민생정당으로 한 단계 도약하고, 당 운영 시스템 전반을 손질해 2028년 총선 승리를 위한 교두보를 마련하겠다는 구상이다. 다만 당내 논란이 이어지고 있는 ‘당협위원장 직선제’에 대해서는 추진 방향 자체에는 변함이 없지만 시기와 속도, 방법 등에 대해서는 숙고하겠다는 입장을 밝혔다.

국민의힘 장동혁 대표가 26일 서울 영등포구 국민의힘 중앙당사에서 열린 취임 1주년 기자회견에 참석하고 있다. 뉴시스

장 대표는 이날 오전 서울 여의도 중앙당사에서 취임 1주년 기자간담회를 열고 “지난 1년이 무너진 당을 일으키고 흩어진 보수를 결집하는 시간이었다면, 지금부터는 본격적으로 승리의 교두보를 쌓는 시간”이라며 “결집된 당심을 토대로 민심의 바다로 나아가겠다”고 밝혔다. 이어 “당원 중심 정당을 토대로 민생정당으로 한 단계 더 도약시키겠다”고 강조했다.

장 대표는 이를 위해 ‘국민의힘 2.0, 4대 혁신 프로젝트’를 추진하겠다고 밝혔다. 구체적으로는 당원주권 강화를 비롯해 민생·소통·보수가치 등 네분야로 나누어 진행된다.

특히 장 대표는 당원주권 강화를 위한 당협위원장 직선제 추진 방향에는 변함이 없다는 점을 분명히 했다. 그는 “당헌당규에 따라서 당협위원장 연임 여부에 대해 일반당원이나 책임당원에 뜻을 묻겠다는 방향성에 반대하는 의원들은 많지 않다고 생각한다”며 “그 방향성에 대해서는 반드시 필요하고 반드시 해야 되는 일이라는 확고한 신념은 변함이 없다”고 강조했다. 다만 “시기와 속도, 방법 등에 대해서 합리적인 기준을 찾아나가는 것이 필요하다”며 “더 폭넓게 의견을 듣고 있는 과정”이라고 했다.

선출직 평가제도도 손질한다. 국회의원과 광역·기초단체장, 지방의회 의원을 대상으로 새로운 평가제도를 구축하고, 청년과 여성의 정치 참여를 확대하기 위해 지난 지방선거 공천 과정에서 선보였던 청년 오디션과 같은 기회의 사다리를 평가 시스템에 반영한다는 계획이다.

국민의힘 장동혁 대표가 26일 서울 여의도 중앙당사에서 열린 당 대표 취임 1주년 기자회견에서 발언하고 있다. 연합뉴스

장 대표는 남은 임기 1년의 최종 목표로 2028년 총선 승리를 거듭 강조했다. 그는 “2028년 총선에서 과반 승리를 거두어야 한다”며 “반드시 정권을 탈환해야 한다”고 밝혔다.

장 대표는 중진 의원들의 희생 여부에 대해서는 “총선 승리를 위해서는 고민해야 할 내용 중 하나”라면서도 “지금 우리가 해야 될 일은 이재명 대통령과 이재명 정권, 더불어민주당에 맞서 대한민국을 지켜내는 것”이라며 구체적인 논의에는 선을 그었다.

장 대표는 “제 임기 중에는 총선이 치러지지 않는다”면서도 “제 임기 동안 총선 승리를 위한 노력들을 뒤로 하고 당대표직을 수행할 수는 없다”고 강조했다. 그러면서 “남은 1년 동안 승리의 교두보를 마련하기 위해 할 수 있는 모든 것을 하겠다”고 밝혔다.

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