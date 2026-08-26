락앤락, 미국 ‘IDEA 디자인 어워드’ 2관왕 쾌거

글로벌 홈앤리빙 기업 락앤락이 미국 디자인 어워드 ‘IDEA 2026’ 홈 카테고리 부문에서 2관왕을 달성했다고 26일 밝혔다.

글로벌 홈앤리빙 기업 락앤락이 미국 디자인 어워드 ‘IDEA 2026’ 홈 카테고리 부문에서 2관왕을 달성했다고 26일 밝혔다. 락앤락 제공

IDEA 디자인 어워드는 미국산업디자이너협회(IDSA)가 주관하는 세계적인 디자인상으로, 디자인 혁신성과 사용자 경험·기능성·사회적 영향 등을 종합 평가한다.

락앤락은 ‘바로한끼 실리콘 찜기’로 본상인 브론즈(Bronze)를, ‘슈트 세이지’로 파이널리스트(Finalist)에 각각 이름을 올렸다.

브론즈는 독창성과 사용자 편의성 등에서 최고 수준의 평가를 받은 제품에 수여한다.

파이널리스트는 수천개의 글로벌 출품작 중 심사위원단의 엄격한 검증을 거쳐 최종 우수 디자인으로 입선한 제품에 부여한다.

락앤락 관계자는 “락앤락의 브랜드와 디자인 경쟁력을 다시 한번 인정받아 뜻깊게 생각한다”며 “세계 시장에서 신뢰받는 글로벌 홈앤리빙 기업으로서 입지를 더욱 강화하겠다”고 말했다.

락앤락은 최근 ‘레드닷 디자인 어워드 2026’에서도 ‘프레쉬 마에스트로 진공용기’, ‘투고 도시락 시리즈’, ‘메트로 퍼펙트씰 텀블러’로 3관왕을 달성하는 등 글로벌 디자인 어워드에서 연이어 성과를 거두고 있다.

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