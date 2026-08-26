GS25, 내일까지 받는 ‘내일택배’ 전국 권역으로 확대 운영

GS25가 서울과 수도권 지역 대상으로 내일까지 배송하던 택배 서비스를 전국 권역으로 확대한다.

GS리테일이 운영하는 편의점 GS25는 24일부터 ‘내일택배’의 서비스 지역을 확대 운영한다고 26일 밝혔다. 접수처는 기존 대비 3배 이상 확대해 수도권 9500여개 GS25 점포로 운영하며, 배송 지역은 수도권에서 전국 지역(단, 제주 및 도서산간 등 일부지역 제외)으로 서비스를 확대한다. GS25는 ‘내일택배’ 배송 지역이 전국 권역으로 확대됨에 따라, 보다 빠른 배송을 원하는 고객의 편의성과 만족도 향상에 기여할 것으로 기대하고 있다.

‘내일택배’는 지난해 12월 선보인 이후, 올해 7월 기준 론칭 초기 대비 약 400% 신장을 기록하는 등 고객 수요가 꾸준히 증가함에 따라 서비스 범위를 전국으로 확대하게 된 것이다. 평일 17시, 토요일 12시 이전 접수분에 한해 다음날 도착을 보장한다. ‘내일택배’ 이용 가능 물품은 세변 합 160cm 이내이며, 20kg 이하 상품이다. 동일권 기준 가격은 350g 이하 3,500원부터 20kg 이하 9,100원까지 중량에 따라 적용된다.

GS25는 ‘내일택배’ 리뉴얼 오픈을 기념해 24일부터 31일까지 모든 고객 대상으로 500원 할인 행사를 진행한다. 최저 3,000원의 가격으로 다음날 도착하는 택배를 이용할 수 있다.

GS25는 ‘내일택배’외 ‘반값택배’, ‘방문택배’, ‘국제택배’ 등 다양한 서비스를 통해 연결 플랫폼의 역할을 충실히 수행하고 있다.

‘반값택배’의 경우, 월 평균 백만 건 규모의 고객 이용이 발생하고 있다. 반값택배는 점포에서 접수하고, 점포에서 수령하는 시스템이다. 해당 서비스는 일반 택배 대비 가격이 저렴한 점과 명절 포함 연중 무휴 서비스로 고객의 만족도가 높다.

또한, 방문택배의 경우, 고객이 GS postbox 홈페이지(웹/모바일) 및 GS25편의점택배APP에 접속해 방문 택배 페이지에 송/수하인 정보를 입력하고 방문희망일을 지정해 접수하면 된다. 이후 택배기사(CJ대한통운)가 발송지를 직접 방문해 상품을 수거하고 배송지로 전달하는 방식으로, 고객의 시간을 절약할 수 있다.

이경한 GS리테일 서비스상품팀 MD는 “택배 시장의 다양한 서비스 중에서, GS25는 보다 신속한 배송을 원하는 고객을 위한 내일택배의 서비스 권역을 전국적으로 확대 운영하게 되었다”며 “서비스 프로세스를 세밀하게 다듬고, 틈새 수요에 대한 만족도 향상을 통해 대한민국 넘버 1 연결 플랫폼으로 자리 잡도록 노력하겠다”고 말했다.

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