與 "이진숙 '여자 전두환'으로 부르자…국회에 둘 수 없어"

더불어민주당 김민석 대표는 26일 우파단체와 '5·18 민주화운동'을 재조명하는 국회 토론회를 열어 논란을 부른 국민의힘 이진숙 의원을 향해 "'여자 전두환'으로 통일해서 불러드리는 것이 어떨까라는 생각이 들었다"고 말했다.
김 대표는 이날 경북 안동 경북도당에서 열린 최고위원회의의 마무리 발언에서 "(이 의원이) 왜 '여자 히틀러'에 대해서는 시비를 걸고 '여자 전두환'에 대해서는 시비를 안 거냐는 말씀을 (주변에서) 해주셔서, '여자 전두환이라는 호칭을 좋아하시나 보다'는 생각을 하게 됐다"며 이같이 밝혔다.
앞서 이 의원은 지난 24일 자신을 '여자 히틀러'라고 지칭한 김 대표를 모욕 혐의로 고소했다.
김 대표는 지난 15일 민주당 전남·광주 합동연설회에서 이 의원을 거론하며, "여자 전두환도, 여자 히틀러도 대한민국에 발붙이지 못하게 하겠다"고 말한 바 있다.
이와 관련, 김 대표는 이날 회의에서 "(이 의원이 '여자 히틀러'만 문제 삼고) '여자 전두환'에 대해서는 본인의 명예를 훼손한다고 생각도 안 하는 것 같다"고 지적했다.
이어 "전두환의 내란 행위에 대해서는 국민적으로 판결이 났다"며 "전두환은 내란범으로 판결이 났기 때문에 '여자 전두환'은 당연히 역사적으로 정의가 되는 것"이라고 설명했다.
김 대표는 또 5·18 민주화운동 등을 왜곡·폄훼하는 국회의원의 직무 수행을 최대 1년간 정지하는 내용의 국회법 개정안을 신속 처리해야 한다며 "'여자 전두환'을 계속 국회에 둘 수가 없는 노릇 아니냐"라고 반문했다.
한병도 원내대표도 "어제 국회 운영위원회에서는 이 의원 제명 촉구 결의안을 (국민의힘 의원 불참 속에) 참석 의원 17명 전원 찬성으로 의결했다"며 "국민과 역사 앞에 반드시 그 책임을 묻겠다"고 강조했다.
그는 "아직도 5·18이 논란과 정쟁의 한복판에 서야 하는 현실이 서글펐고, 반성해야 할 이 의원이 오히려 피해자를 자처하고 국민의힘 의원들이 소리 높여 이 의원을 옹호하는 행태에 참담함을 금할 수 없었다"고 말했다.
이어 "5·18 모독을 결코 유야무야 넘기지 않을 것"이라며 "5·18이라는 역사 앞에서만큼은 지역도, 이념도, 여야도 없어야 한다"고 역설했다.
<연합>
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