“일상에서 더 가깝게 만나는 예술”… 신세계그룹, 프리즈 서울서 ‘신세계 라운지’ 공개

신세계그룹이 다음달 2일부터 5일까지 서울 코엑스에서 열리는 아트페어 ‘프리즈 서울 2026(Frieze Seoul 2026)’에 ‘일상 속 예술 경험’을 전하는 특별한 공간 ‘신세계 라운지’를 선보인다.

26일 신세계그룹에 따르면, 이번 신세계 라운지에서는 프랑스 작가 폴 콕스의 작품 세계를 깊이 있게 소개하는 특별 전시 ‘일상의 무한함: 기념비적 일상(L'Immensité du Quotidien: The Monumental Everyday)을 선보인다.

'신세계 라운지' 외관 렌더링 이미지

파리와 부르고뉴를 기반으로 활동하는 폴 콕스는 주변 풍경에서 영감을 얻은 회화를 중심으로 작업해 왔으며, 발레·오페라 무대 및 의상 디자인, 연극 포스터 등 다양한 분야에서 활동하며 독자적인 예술 세계를 구축해왔다. 전시에서는 작가가 수년간 매일 저녁 이어온 명상을 불투명 수채물감으로 기록한 ‘Diary’ 연작 336점을 한자리에 모아 세계 최초로 공개한다.

‘Diary’ 연작은 동일한 크기의 종이 위에 풍경과 시간, 빛과 색채에 대한 일상적 관찰을 담고 있다. 개별 작품들은 친밀하고 소박한 규모이지만, 함께 모이는 순간 하나의 장엄한 풍경을 만들어내며 일상에 깃든 미묘한 아름다움과 울림을 보여준다.

특히 신세계 라운지 외관에는 대표작 중 하나인 <Diary 16 05 26>가 대형 이미지로 구현돼 관람객을 맞이할 예정이다.

'폴 콕스 x 신세계' 프로모션 이미지

신세계 라운지는 신세계그룹이 그동안 쌓아온 공간·콘텐츠 기획 역량을 집약한 곳이다. 특히 신세계그룹은 올해부터 향후 5년간 프리즈 서울의 헤드라인 파트너로 참여하며, 이번 라운지는 그 첫 파트너십을 알리는 상징적인 공간이다. 신세계그룹이 글로벌 아트페어의 한복판에 독자적인 라운지를 선보이는 배경에는 ‘고객이 머물고 싶은 일상 속 문화공간을 만든다’는 정용진 회장의 경영 철학이 자리잡고 있다.

신세계그룹은 단순 상품 판매를 넘어, 고객이 오프라인 공간에 머무는 ‘시간과 경험’을 점유하는 것을 리테일 공간 혁신의 핵심으로 삼아왔다. 세계적인 아트페어인 프리즈 서울은 이 같은 철학을 구현하고 한 단계 더 확장할 수 있는 최적의 장소로 꼽힌다.

신세계그룹은 지난 60여년간 일상 속에서 문화예술을 즐길 수 있는 차별화된 리테일 공간을 선도해 왔다. 1963년 국내 유통업계 최초의 미술 전문 공간으로 문을 연 ‘신세계갤러리’는 국내외 유수의 현대미술과 거장의 작품을 소개해 온 공간이다.

폴 콕스 'Diary' 연작 중 대표작 '16 05 26'

신세계백화점 본점 옥상에는 남산을 배경으로 세계적인 현대미술 거장들의 조각 작품을 감상할 수 있는 야외 조각공원 ‘트리니티 가든’을 조성해, 쇼핑과 휴식의 순간에도 수준 높은 예술 작품을 만날 수 있는 차별화된 경험을 선사해왔다. 스타필드의 열린 문화공간인 ‘별마당 도서관’, 신진 작가 발굴 프로그램인 ‘열린아트공모전’, 조선호텔앤리조트의 '아트 투어' 등 전시∙공모전∙아티스트 협업을 통해 대중과 예술을 연결하고 예술인들의 창작 활동을 지원해오고 있다.

신세계그룹은 앞으로도 리테일과 예술이 자연스럽게 어우러지는 차별화된 고객 경험을 지속적으로 창출할 계획이다. 아울러 국내외 주요 갤러리와 작가, 컬렉터, 문화예술 기관이 한국에서 활발히 교류할 수 있는 기반을 마련해 국내 미술시장의 국제적 위상을 높이는 데도 적극 기여할 방침이다.

신세계그룹 관계자는 “신세계는 고객이 머물고 쇼핑하는 리테일 공간에 예술적 풍요로움을 더하는 라이프스타일 플랫폼을 지속적으로 지향해왔다”며 “이번 프리즈 서울을 찾는 관람객들이 신세계 라운지에서 익숙한 하루를 잠시 낯설게 바라보고, 그 안의 아름다움을 발견하는 경험을 누리기를 기대한다”고 말했다.

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