與 박성준 “장동혁 체제 1년, 남은 것은 ‘극우 선동’과 ‘윤 어게인’ 뿐”

더불어민주당은 국민의힘 장동혁 대표 취임 1주년에 대해 “장동혁 체제 1년, 남은 건 극우 선동과 윤 어게인 뿐”이라고 비판했다.

더불어민주당 박성준 수석대변인은 26일 논평에서 “민주주의 정치에서 야당은 견제와 균형이라는 국정운영의 한 축으로서 역할을 해야한다”며 이같이 밝혔다.

더불어민주당 박성준 수석대변인. 연합뉴스

이어 “반대를 위한 반대가 아니라 민심을 담아 국회에서 행정부를 견제함으로써 국민을 위한 국정의 성공을 함께 만들어가야 한다”며 “그런데 지난 1년, 장동혁 대표는 어디에서 무얼했느냐”고 목소리를 높였다.

그는 “극우세력의 음모론에 편승해 국회는 내팽개치고 길바닥에서 선동정치를 일삼았다”며 “연일 망언을 일삼는 이진숙, 김태규와 같은 윤어게인 세력을 공천해 국회를 윤어게인의 놀이터로 만들었다”고 주장했다.

그러면서 “반대파에게는 윤리위라는 칼을 휘둘러 숙청정치를 이어가고 있고, 대한민국 정치에 보수와 야당이 실종됐다”며 “아직 장동혁 대표에게는 1년이라는 시간이 남아있다. 제1야당으로서 본연의 역할을 다해주길 바란다”고 했다.

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