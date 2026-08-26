더 뜨거워진 우리 바다…10년 새 ‘바다 폭염’ 3.7배 늘었다

최근 10년새 우리나라 ‘바다 폭염’이 약 3.7배 길어진 것으로 나타났다. 우리 바다의 온난화 경향은 전지구 평균과 비교해도 더 뚜렷했다.

기상청은 우리나라 주변 해역의 기후특성과 미래 전망에 대한 분석 결과를 26일 발표했다.

기상청이 발표한 분석에 따르면 최근 10년간 한국 주변 해역의 해양열파 발생 일수가 평년 22.6일에서 83.3일로 3.7배 증가했으며, 기후변화가 계속될 경우 21세기 말에는 연 300일 이상 발생할 것으로 전망된다. 인공지능(AI) 플랫폼 ‘세계온(SEGYE.On)’으로 생성

이에 따르면 최근 10년(2016∼2025년) 우리나라 주변 해역 평균 해수면 온도는 18.1도로 평년값(1991∼2020년)인 17.4도보다 0.7도 오른 것으로 나타났다. 1991년 이후 10년당 +0.3도 추세로 상승했다. 특히 최근 10년 해수면 온도 상승 추세는 10년당 +1.2도로, 과거 25년(1991∼2015년)간 변화 추세(10년당 +0.0도)에 비해 상승 경향이 더 뚜렷해진 모습이었다.

최근 10년 해양열파의 연평균 발생 일수는 평년 22.6일보다 약 3.7배 늘어난 83.3일로 집계됐다. 해양열파는 일평균 해수면 온도가 평년 분포의 상위 10%에 해당하는 기준을 넘어 5일 이상 지속되는 현상으로, 바다의 폭염이라 볼 수 있다.

해양열파는 길어졌을 뿐 아니라 강해지기도 했다. 최근 10년새 해양열파 발생 강도는 2.1도로 평년(1.9도)보다 0.2도 올라간 것이다. 발생 강도는 해양열파 발생 기간 평균 해수면 온도와 최근 10년(2016∼2025년) 일평균 해수면 온도 간 차이를 뜻한다.

우리나라 바다 중에서도 이런 변화가 두드러지는 건 동해였다.

동해의 최근 10년 평균 해수면 온도는 평년보다 0.8도 높은 18.4도로 나타났다. 해양열파 발생 일수와 발생 강도도 각각 96.1일과 2.2도로 평년(23.5일·1.9도) 대비 변화가 서·남해역보다 컸다.

최근 10년간 우리 바다 온도 상승 폭은 전지구·북서태평양과 비교해도 컸다.

전지구와 북서태평양 평균 해수면 온도는 평년 대비 각각 0.3도, 0.5도 상승한 반면 우리나라 주변 해역은 0.7도 오른 것이다. 이는 최근 해양 온난화가 전 세계적으로 나타나는 가운데 북서태평양과 우리나라 주변 해역에서 상대적으로 더 크게 나타나고 있단 걸 보여준다.

기후변화가 이어지면서 우리나라 바다 온도 상승세는 계속될 것으로 예상된다.

전 세계가 온실가스 배출량을 강력하게 줄이는 저탄소 시나리오(SSP1-2.6)를 적용해도 21세기 말 우리나라 해수면 온도는 최근 10년과 비교해 1.5도 상승할 것으로 전망됐다. 기후변화 완화와 사회경제 발전이 중간 단계를 이룰 것으로 가정하는 시나리오(SSP2-4.5)에서는 2.2도까지 오르는 것으로 나타났다.

해양열파 발생 일수와 강도 또한 최근 10년보다 증가할 것으로 예상된다. 21세기 말 연평균 해양열파 발생 일수는 저탄소 시나리오와 중간단계 시나리오에서 각각 약 304일과 320일로 나타났다. 이는 최근 10년보다 약 181일, 231일 늘어난 것이다. 발생 강도도 각각 0.7도, 0.9도 증가하는 것으로 전망됐다.

기상청은 이와 관련해 “이미 과거부터 누적된 온실가스 배출 영향으로 해양 온난화가 미래에도 장기간 이어질 가능성이 있다”며 “다만 시나리오별로 변화폭에는 뚜렷한 차이가 나타나 온실가스 감축 노력이 미래 해양 온난화로 인한 위험을 완화하는 데 중요한 요인임을 시사한다”고 설명했다.

이미선 기상청장은 “지구시스템에서 해양은 대기와 긴밀히 상호작용하는 핵심 구성 요소 중 하나로, 폭염·호우 등 극한 기상 현상과도 연관돼 국민 생활 전반에 광범위한 영향을 미칠 수 있다”고 강조했다.

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