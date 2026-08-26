與 김영배 “국민의힘의 ‘기승전 보완수사권’ 주장… 아주 못된 행태”

더불어민주당 김영배 의원은 제주에서 잇따라 발생한 실종자 사망 사건을 고리로 검찰의 보완수사권 폐지 문제를 꺼내 든 국민의힘을 겨냥, “아주 못된 행태”라고 26일 강하게 비판했다.

더불어민주당 김영배 의원이 지난 22일 서울 여의도 국회 소통관에서 오세훈 서울시장과의 주택 공급 관련 오찬 회동 브리핑을 하고 있다. 뉴스1

국회 행정안전위원회 소속인 김 의원은 이날 오전 SBS 라디오 ‘김태현의 정치쇼’에 나와 국민의힘의 비판 등을 언급한 진행자의 질문에 “기승전 보완수사권 주장을 하는 것 같다”며 이처럼 답했다.

이어 “이거는 실종사건이지 수사사건이 아니다”라며, “수사 전 단계에 있는 일이고 범죄혐의를 발견하기 이전의 이야기이기 때문에, 수사권하고는 아무런 상관이 없는 얘기”라고 강조했다.

김 의원은 “경찰시스템 내부에 행정체계와 시스템이 불비한 것”이라며 “보완수사권 논란으로 이거를 돌변하게 만들려는 것은 논란을 이용해서 자기 집을 키우려고 하는 식의 생각”이라고 지적했다.

앞서 국민의힘은 최근 논평에서 “오늘은 실종사건이지만 내일은 성범죄, 사기, 살인사건일 수 있다” 등의 주장을 펼치며 보완수사권 폐지 폭주를 즉각 멈춰야 한다고 민주당을 몰아붙였다.

국민의힘 정점식 원내대표도 지난 25일 원내대책회의에서 “지금 제주도에서 어떤 일이 일어나고 있는지 철저히 수사하고 진상을 밝혀내야 한다”면서, “대한민국은 경찰이 마음대로 사건을 암장하는 사회로 타락하는 중”이라고 주장했다.

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