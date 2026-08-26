부산교육청, 직원 목소리로 청렴·존중 조직문화 만든다

부산시교육청이 직원들의 솔직한 목소리를 바탕으로 청렴하고 서로 존중하는 조직문화 만들기에 나섰다.

부산교육청은 전날 시 교육청 대강당에서 김석준 교육감을 비롯한 간부와 직원 200여명이 참석한 가운데 ‘청렴을 잇다, 교육감과 함께하는 공감토크’를 열었다고 26일 밝혔다.

김석준 부산교육감(왼쪽)이 지난 25일 시 교육청 대강당에서 열린 ‘청렴을 잇다, 교육감과 함께하는 공감토크’에서 교육청 직원들과 직장생활 관련 대화를 나누고 있다. 부산교육청 제공

이번 행사는 기존의 일방적인 전달식 교육에서 벗어나 교육감과 직원들이 직접 질문과 의견을 주고받으며 청렴과 조직문화에 대한 생각을 공유하기 위해 마련됐다.

직원들은 휴대전화 전자투표를 통해 현장에서 실시간으로 의견을 제시했다. 투표 결과를 곧바로 공유한 뒤, 이를 바탕으로 교육감과 직원들이 자유롭게 의견을 나누는 방식으로 진행됐다.

특히 직원들이 실제 직장생활에서 체감하는 다양한 주제가 대화의 테이블에 올랐고, △도움이 되는 피드백 방식 △공정한 업무분장 △직장 내 괴롭힘(갑질) 예방 △닮고 싶은 선배의 모습 등을 놓고 세대와 직급을 넘어 의견을 나눴다.

부산교육청은 이번 행사를 통해 구성원들이 서로의 생각을 이해하고 존중하는 조직문화의 중요성을 공유했다고 설명했다.

김석준 교육감은 “직원들의 솔직하고 다양한 생각을 직접 들을 수 있어 뜻깊은 시간이었다”며 “직원들의 목소리에 귀 기울이고 서로 존중하며 자유롭게 소통하는 청렴한 조직문화를 함께 만들어 가겠다”고 말했다.

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