가족과 살아도 대화 없으면 독거인보다 정신건강 더 나쁠 수도

가족과 한집에 살더라도 대화나 교류가 거의 없는 중·고령자는 혼자 사는 사람보다 정신적으로 더 건강하지 않을 가능성이 높다는 일본 연구 결과가 나왔다.

가족과 함께 살아도 사회적 고립 위험에서 벗어났다고 보기 어려운 만큼, 고령자의 건강 상태를 살필 때 실제 가족 간 교류 수준까지 들여다볼 필요가 있다는 지적이다.

가족과 함께 살더라도 집 안에서 대화나 교류가 적은 '가정 내 고립' 상태의 중장년층이 홀로 사는 1인 가구보다 우울감을 더 느끼는 것으로 나타났다는 연구 결과가 나왔다. 게티이미지뱅크

25일 교도통신에 따르면 일본 도쿄도 건강장수의료센터 연구소 연구팀은 2023년 사이타마현 와코시에서 실시한 조사 자료를 활용해 40세 이상 약 8800명의 가정 상황과 동거 가족과의 교류 정도, 건강 상태 등을 분석한 결과 이같이 나타났다고 밝혔다.

연구팀은 동거 가족이 있는 사람 가운데 평일과 주말·휴일 모두 가족과 대화하는 시간이 하루 15분 미만이고 집 안에서 혼자 지내는 시간이 많은 경우를 ‘가정 내 고립’으로 분류했다.

전체 조사 대상자의 4.7%가 가정 내 고립 상태에 해당했다. 연령별로는 40~64세가 3.2%, 65세 이상이 5.3%로 나타나 나이가 많을수록 비율이 높았다. 대부분의 연령대에서 여성보다 남성에게서 가정 내 고립이 더 많이 나타났다.

정신건강과 삶의 만족도 등을 나타내는 지표에서도 가정 내 고립 상태인 사람들의 건강이 상대적으로 좋지 않았다.

주관적 건강감이 낮을 가능성은 고립되지 않은 사람과 비교했을 때 독거자가 1.10배였지만, 가정 내 고립자는 1.33배로 더 높았다.

우울 상태일 가능성도 독거자는 1.19배, 가정 내 고립자는 1.48배였으며, 심신의 건강과 행복감을 나타내는 웰빙이 낮을 가능성 역시 각각 1.21배와 1.56배로 가정 내 고립자에서 더 높게 나타났다.

가족과 함께 사는 것 자체가 정신적 고립을 막아주는 것은 아니며, 가족과 얼마나 대화하고 교류하는지가 정신건강과 관련될 수 있다는 의미다.

사회적 고립은 치매와 심혈관질환, 우울 등 건강 상태를 악화시키는 위험 요인으로 알려져 있다. 그러나 기존 연구에서는 주로 혼자 사는지 여부나 가정 밖에서 사회적 관계가 얼마나 형성돼 있는지에 초점이 맞춰져 왔다.

이번 연구는 가족과 함께 사는 사람이라도 집 안에서 대화와 교류가 부족하면 별도의 고립 상태에 놓일 수 있다는 점에 주목했다.

무라야마 히로시 건강장수의료센터 연구부장은 “동거 가족이 있다고 해서 안심할 수 있는 것은 아니다”며 “행정이나 복지 관계자들도 가정 안에서 어떤 교류가 이뤄지고 있는지에 주목하는 것이 중요하다”고 강조했다.

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