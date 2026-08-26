뉴욕증시, 美 국채 금리 하락·반도체주 반등에 상승…나스닥 0.66% ↑

뉴욕증시가 25일(현지시간) 미국 국채금리 하락과 반도체주 강세에 힘입어 상승 마감했다.

뉴욕증권거래소. 로이터연합

25일(현지시간) 뉴욕증권거래소에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 160.24포인트(0.30%) 오른 5만3577.40에 거래를 마쳤다.

스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 24.40포인트(0.32%) 상승한 7677.28, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 171.11포인트(0.66%) 오른 2만6151.30에 각각 마감했다.

전날 큰 폭으로 하락했던 반도체·인공지능(AI) 관련주가 반등하면서 증시 상승을 이끌었다.

엔비디아는 전 거래일보다 2.19% 상승했다. 전날 3% 가까이 급락했던 엔비디아가 상승 마감한 것은 8거래일 만이다. AMD는 4.91%, 마이크론은 2.48% 각각 올랐다. 미국 상장 주요 반도체주 30개로 구성된 필라델피아 반도체지수도 1.44% 상승했다.

시장에서는 엔비디아의 실적과 향후 전망에 주목하고 있다. 최근 AI 관련주의 높은 밸류에이션에 대한 부담이 커진 상황에서 엔비디아 실적이 AI 투자 열기를 이어갈 수 있을지 가늠할 주요 시험대가 될 전망이다.

국제유가는 미국의 대이란 제재와 관련한 우려가 완화하면서 이틀 연속 하락했다.

10월 인도분 브렌트유는 3.89%, 미국 서부텍사스산 원유(WTI)는 3.12% 각각 하락했다.

미국이 이란에 대한 군사적 압박을 강화하기보다는 경제적 압박에 초점을 맞추고 있다는 평가가 나오면서 중동발 원유 공급 차질 가능성이 낮아졌다는 분석이 나왔다.

미 일간 뉴욕타임스는 미국이 이란 전쟁 후 철수한 중동 주재 자국 대사관에 외교관을 복귀시킬 준비를 하고 있다고 보도했다.

장 막판에는 러시아 국영 통신사 리아노보스티는 소식통 주장을 인용해 미국과 이란이 호르무즈 해협에서의 자유 통항을 포함해 휴전에 합의했다고 돌연 보도하기도 했다.

최근 시장에 부담 요인으로 작용했던 국채금리도 진정세를 보였다.

시장정보업체 팩트셋에 따르면 10년 만기 미국 국채 금리는 6.5bp 하락한 4.638%, 30년 만기 미국 국채 금리는 5.6bp 하락한 5.174%를 기록했다. 두 금리 모두 지난 5일 이후 가장 낮은 수준이다.

금값은 장중 3개월여 만의 최고치를 기록한 뒤 상승 폭을 줄였다. 현물 금 가격은 이날 0.3%가량 오른 온스당 4천660달러대에서 거래됐다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지