송하예 결혼 발표, 예비신랑은 100만 유튜버 조매력…“새로운 가정 만들 것”

사진=송하예, 조매력 SNS

가수 송하예(32)가 유튜버 조매력(32·조장우)과 결혼한다.

송하예는 지난 25일 자신의 인스타그램을 통해 자필 편지를 공개하며 직접 결혼 소식을 알렸다. 그는 “제 인생에서 가장 소중하고 중요한 이야기를 누구보다 먼저 우리 까매들에게 전하고 싶어서 조심스러운 마음으로 글을 쓰게 됐다”고 운을 뗐다.

송하예는 “늘 마음속으로 꿈꿔왔지만 한편으로는 두렵기도 했던 ‘가정’이라는 울타리를 이제 만들어가려고 한다”며 “평생 누군가의 아내가 되어 서로의 하루를 가장 가까이에서 나누고 기쁜 날에는 함께 웃고 힘든 날에는 서로의 편이 되어주는 그런 작은 천국 같은 가정을 만들 수 있을까 오랫동안 기다려왔다”고 털어놨다.

이어 “그 꿈을 함께 이루고 싶은 사람이 생겼다”며 “있는 그대로의 저를 아껴주고 어떤 순간에도 제 편이 되어주는 사람을 만나 올해 결혼을 하게 됐다”고 밝혔다.

송하예의 예비신랑은 가수 겸 크리에이터 조매력이다. 조매력은 음악을 기반으로 여행과 문화 등 다양한 콘텐츠를 선보이며 100만 명 이상의 구독자를 보유한 크리에이터로 활동하고 있다. 또한 18인조 빅밴드 프로젝트 ‘어노잉박스’를 이끄는 등 음악 활동도 이어가고 있다.

두 사람은 1994년생으로 동갑내기다. 음악이라는 공통분모를 가진 두 사람이 연인에서 부부로 새로운 출발을 앞두게 되면서 관심이 모이고 있다.

특히 송하예는 최근 디지털 싱글 ‘그대이길 X 사랑 두 번째 이야기’ 커버에서 웨딩드레스를 입은 모습을 공개해 화제를 모으기도 했다. 당시에는 신곡 콘셉트로 공개된 이미지였지만 실제 결혼 소식이 전해지면서 웨딩드레스 자태 역시 다시 주목받고 있다.

결혼 후에도 가수 활동은 계속된다. 송하예는 “제가 살아가는 모습에 새로운 변화가 생기더라도 까매들을 향한 제 마음과 음악을 사랑하는 마음만큼은 변하지 않을 것”이라며 “앞으로도 좋은 노래로 오래오래 여러분을 만나고 싶다”고 전했다.

팬들에게 감사의 마음도 전했다. 그는 “제가 사랑하는 사람과 새로운 인생을 시작하는 이 순간도 우리 까매들이 따뜻한 마음으로 함께 기뻐해 주고 축복해 준다면 정말 행복할 것 같다”며 “받은 사랑 잊지 않고 앞으로 더 좋은 사람으로, 더 좋은 가수로 멋진 음악 오래 들려드리면서 살아가겠다”고 약속했다.

송하예는 JTBC ‘메이드 인 유’와 SBS ‘K팝스타 시즌2’ 등을 통해 이름을 알렸다. 이후 2014년 싱글 ‘처음이야’로 정식 데뷔했으며 ‘니 소식’, ‘새 사랑’, ‘떠날거면 날 사랑하지나 말지’, ‘행복해’ 등을 발표하며 감성 보컬리스트로 사랑받았다.

한편 송하예와 조매력의 구체적인 결혼 일정과 장소 등은 알려지지 않았다.

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