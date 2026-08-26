낮 최고 36도, 곳곳 열대야…수도권·강원 한때 비 [오늘날씨]

수요일인 26일은 수도권과 강원 내륙·산지를 중심으로 비가 내리는 가운데 낮 최고기온은 36도까지 오르는 등 무더위가 이어지겠다.

서울 중구 을지로 인근에서 시민들이 양산을 쓰거나 부채질 하며 더위를 피하고 있다. 뉴시스

기상청에 따르면 이날 오전부터 수도권과 강원 내륙·산지, 강원 북부 동해안 등에 비가 내리는 곳이 있겠다. 경기 북부와 강원 북부 내륙·산지에는 새벽부터 비가 시작될 전망이다.

예상 강수량은 경기북동부 5~60㎜, 서울·인천·경기북서부·경기남동부·서해5도 5~30㎜, 강원북부 내륙·산지 5~60㎜, 강원 중·남부 내륙·산지와 북부 동해안 5~30㎜다.

경기남서부와 강원 중·남부 동해안에는 오전부터 저녁 사이 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳도 있겠다.

비가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있어 시설물 관리와 안전사고에 유의해야 한다. 비로 인해 가시거리가 짧아지고 도로가 미끄러울 수 있어 차량 운행 시에도 주의가 필요하다.

비가 그친 뒤에는 습도가 높은 가운데 기온이 다시 오르면서 무더위가 이어지겠다. 전국 대부분 지역에 폭염특보가 내려진 가운데 당분간 최고 체감온도가 33도 안팎, 일부 충남권과 남부지방은 35도 안팎까지 오를 것으로 예상된다.

도심과 해안을 중심으로는 밤에도 기온이 충분히 떨어지지 않아 최저기온이 25도 이상 유지되는 열대야가 나타나는 곳이 있겠다.

이날 아침 최저기온은 22~26도, 낮 최고기온은 27~36도로 예보됐다.

주요 지역별 아침 최저기온은 서울 25도, 인천 25도, 수원 24도, 춘천 23도, 강릉 26도, 청주 24도, 대전 24도, 전주 25도, 광주 26도, 대구 26도, 부산 26도, 제주 27도다.

낮 최고기온은 서울 31도, 인천 29도, 수원 32도, 춘천 31도, 강릉 32도, 청주 33도, 대전 33도, 전주 35도, 광주 35도, 대구 36도, 부산 35도, 제주 34도까지 오르겠다.

미세먼지 농도는 전국 모든 권역에서 ‘좋음’~‘보통’ 수준을 보이겠다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지