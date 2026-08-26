[속보] "美-이란 휴전 합의…호르무즈 자유통항 포함"

러시아 국영 통신사 리아노보스티는 25일(현지시간) 소식통 주장을 인용해 미국과 이란이 호르무즈 해협에서의 자유 통항을 포함해 휴전에 합의했다고 돌연 보도했다.
보도에 따르면 파키스탄 군 소식통과 이란의 안보 소식통은 “호르무즈 해협의 자유로운 항해를 포함해 휴전 합의가 이뤄졌다”고 말했다.
이들 소식통은 또한 양국 간 휴전 합의가 며칠 내로 발표될 것이라고 전했다.
리아노보스티가 전한 휴전 합의는 구체적으로 어떤 내용인지 공개되지 않았고, 소식통이 어느 정도 신빙성이 있는지도 알려지지 않았다.
앞서 미국과 이란 간 중재국인 파키스탄의 아심 무니르 국방군 총사령관은 24일 이란 테헤란을 방문해 마수드 페제시키안 대통령 등 이란 지도부를 만난 바 있다.
전날은 미국이 이란의 자금줄을 더욱 거세게 옥죄기 위해 이란과 거래하는 제3국에 대해 2차 제재를 위협하는 등 ‘경제적 왕따 작전’을 발표했고, 이란은 이에 대해 “제재를 이겨낼 2년 경제 계획을 수립했다”며 굴복하지 않겠다는 의지를 밝혔다.
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