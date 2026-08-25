내가 받고 싶은 통합돌봄은?…전북사회서비스원, 도민 아이디어 공모

전북도사회서비스원이 도민이 직접 생활 속 돌봄 문제와 개선 방안을 제안하는 ‘2026년 도민 참여형 통합돌봄 아이디어 공모전’을 연다.

25일 전북사회서비스원에 따르면 ‘내가 받고 싶은 통합돌봄을 알려주세요’를 주제로 의료·요양·주거·일상생활 지원 등 지역사회 돌봄 전반에 대한 아이디어를 다음 달 18일까지 공모한다.

이번 공모전은 행정 중심의 정책 설계에서 벗어나 실제 돌봄 서비스를 이용하는 도민의 경험과 수요를 정책에 반영하기 위해 마련됐다. 자신이나 가족, 이웃에게 돌봄이 필요할 때 원했던 서비스나 기존 제도의 개선 방안 등 통합돌봄과 관련된 아이디어라면 분야 제한 없이 제안할 수 있다.

전북도민 누구나 참여할 수 있으며 개인 또는 공동 제안이 가능하다. 여러 개의 아이디어를 제출하는 것도 허용된다. 신청은 전북사회서비스원 누리집에서 제안서 양식을 내려받아 담당자 이메일로 제출하면 된다.

우수 아이디어는 7건을 선정해 총 150만원 상당의 온누리상품권을 지급한다. 대상 1명(팀)에게 50만원, 최우수상 2명(팀)에게 각각 30만원, 우수상 4명(팀)에게 각각 10만원을 수여한다.

특히 선정된 아이디어를 실제 정책으로 연결하는 환류 체계도 마련한다. 우수 제안은 전북도와 시·군, 통합돌봄 관련 기관 등에 공유하고, 다음 연도 통합돌봄 사업 계획 수립과 신규 사업 발굴을 위한 기초 자료로 활용할 예정이다.

서양열 전북사회서비스원장은 “도민이 체감하는 일상 속 돌봄 공백과 불편을 직접 듣고 정책에 담아낼 수 있는 뜻깊은 기회”라며 “도민의 창의적이고 실용적인 아이디어가 전북형 통합돌봄의 밑거름이 될 수 있도록 많은 관심과 참여를 바란다”고 말했다.

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