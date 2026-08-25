남원시, UAE 샤르자와 바이오산업 ‘맞손’… 중동시장 진출 교두보 마련

전북 남원시가 천연물과 바이오소재를 기반으로 아랍에미리트(UAE)와 국제 협력을 강화하며 글로벌 바이오산업 선도 도시 도약에 속도를 낸다.

남원시는 25일 서울에서 UAE 샤르자 연구기술혁신단지(SRTIP), (재)남원시바이오산업연구원과 바이오산업 국제 협력 및 지역 기업의 중동시장 진출을 위한 3자 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

25일 서울에서 UAE 아스마피크리 샤르자 연구기술혁신단지(SRTIP) 대표(왼쪽부터)와 조대성 남원시 미래산업농정국장, 이영철 남원시바이오산업연구원장이 바이오산업 국제 협력 및 지역 기업의 중동시장 진출을 위한 3자 업무협약(MOU)을 체결하고 있다. 맨 오른쪽은 자말 압둘라 알 수와이디 주한 UAM 대사. 남원시 제공

SRTIP는 아부다비와 두바이에 이어 UAE의 세 번째 토후국인 샤르자를 대표하는 연구·기술 혁신 클러스터다. 2016년 설립 이후 산업계와 정부, 학계가 연계된 연구개발 생태계를 구축하고 기업의 혁신 활동과 기술 사업화를 지원하고 있다.

이번 협약은 남원의 천연물 기반 바이오소재와 연구개발(R&D) 역량을 SRTIP의 글로벌 네트워크와 연계해 연구개발부터 기술 사업화, 기업 지원, 해외시장 진출까지 협력 범위를 확대하기 위해 마련됐다.

세 기관은 앞으로 바이오소재·기술 연구 혁신 및 상용화와 비즈니스 지원, 뷰티·식품 분야 기업 간 거래(B2B) 기회 발굴, 창업가 네트워크 구축, 지역 개발 등 다양한 분야에서 협력할 계획이다.

특히, 남원시바이오산업연구원이 보유한 천연물 기반 바이오소재와 연구 성과를 SRTIP의 국제 네트워크를 통해 상용화하고, 지역 뷰티·식품 기업의 UAE 등 중동시장 진출을 지원하는 데 협력의 초점을 맞춘다.

남원시는 이번 협약을 계기로 지역 바이오산업의 국제 경쟁력을 높이는 동시에 지역 기업의 해외 판로 확대와 지역경제 활성화에도 힘을 보탤 수 있을 것으로 기대한다.

양충모 남원시장은 “이번 협약은 남원이 가진 우수한 바이오 자원과 기술, 기업의 역량을 세계시장과 연결하는 중요한 출발점”이라며 “지역 바이오산업의 경쟁력을 높이기 위한 국제 협력을 지속할 계획”이라고 말했다.

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