LG TV가 디지털액자… 메트 미술관 명작 본다

LG전자는 메트로폴리탄 미술관과 파트너십을 체결하고 ‘LG 갤러리 플러스’에서 에두아르 마네의 ‘아르장퇴유 정원의 모네 가족’ 등 소장 작품 100여점을 제공한다고 25일 밝혔다.

‘LG 갤러리 플러스’에서 소개하는 윌리엄 메리트 체이스의 작품 ‘해변에서’. LG전자 제공

메트로폴리탄 미술관은 매년 약 700만명이 방문하는 뉴욕 최대 규모 미술관으로 빈센트 반 고흐와 클로드 모네, 피에르 오귀스트 르누아르, 에드가르 드가 등 약 200만점에 달하는 유명 화가의 작품을 보유하고 있다.



LG 갤러리 플러스는 LG전자의 독자 스마트TV 플랫폼 서비스다. TV 화면에 미술 작품이나 사진 등을 띄워 디지털 액자처럼 활용할 수 있다. LG전자는 현재 영국 내셔널 갤러리 런던과 국립현대미술관, 현대미술 플랫폼 사치아트와의 협업을 통해 미술 작품 외에도 게임 일러스트와 영화 포스터, 자연경관 사진 등 5000개 이상의 아트 콘텐츠를 제공하고 있다.



조병하 LG전자 MS사업본부 부사장은 “고객이 LG TV를 디지털 액자로 활용해 미술과 게임 등의 좋아하는 콘텐츠를 감상하고, 나만의 공간 인테리어를 완성할 수 있도록 아트 콘텐츠를 지속 강화할 것”이라고 밝혔다.

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