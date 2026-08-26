팰리세이드 ‘하이루프’ 모델 출시

현대자동차가 국내 완성차 업계 최초로 스포츠유틸리티차(SUV)의 지붕을 높인 ‘하이루프’ 모델(사진)을 선보이며 ‘2027 팰리세이드’를 출시했다.



25일 현대차에 따르면 2027 팰리세이드는 기존 라인업에 ‘하이루프’와 ‘블랙 잉크’, ‘XRT’ 3가지 모델을 추가했다.



하이루프 모델은 지붕을 240㎜ 높여 실내 공간을 넓혔다. 차 높이는 2005㎜로 설계해 일반 지하주차장 진입도 가능하도록 했다. 전용 외관 디자인과 도로 상태에 따라 승차감을 조절하는 전자제어 장치, 21인치 휠, 피렐리 타이어 등이 기본 적용된다. 실내에는 밤하늘의 별을 표현한 조명과 팝업 발광다이오드(LED) 독서등, 21.4인치 뒷좌석 엔터테인먼트 시스템 등이 들어간다.



블랙 잉크는 차량 안팎에 블랙 디자인 요소를 적용하며 고급스러움을 강조한 모델이고, XRT는 야외활동에 초점을 맞췄다.



현대차는 2027 팰리세이드의 기본 등급인 익스클루시브에도 안전 사양을 대폭 늘렸다. 전방 충돌방지 보조와 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤, 고속도로 주행 보조, 후측방 충돌방지 보조 등이 기본 적용된다.



판매 가격은 가솔린 9인승 기준 익스클루시브 4478만원, XRT 5211만원, 블랙 잉크 5767만원, 하이루프 7244만원 등이고, 가솔린 7인승 기준으로는 4610만∼7530만원이다. 하이브리드는 9인승 기준 5077만∼7844만원, 7인승 기준 5140만∼8159만원이다.

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