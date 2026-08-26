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20대 주담대 신규취급액… 3년3개월 만에 40대 추월 [경제 레이더]

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송은아 선임기자 sea@segye.com

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정책대출 받아 규제 영향 적어
2분기 주담대 비중 30대 최고

올해 2분기 20대가 받은 주택담보대출 평균 금액이 40대를 추월한 것으로 집계됐다. 금융권 가계대출 규제로 대부분 연령대에서 주담대 신규 취급액이 감소한 반면 20대는 정책대출 등을 통해 전 분기보다 많은 주담대를 받을 수 있었기 때문이다.

서울 시내 한 은행의 대출상담 창구 모습. 뉴시스
서울 시내 한 은행의 대출상담 창구 모습. 뉴시스

한국은행이 25일 발표한 ‘차주별 가계부채 통계(잠정)’에 따르면 올해 2분기 차주(대출자)당 주담대 신규 취급액 평균(2억829만원)은 전 분기보다 2110만원 줄었다. 감소 폭은 2013년 통계 작성 이후 가장 컸다. 2분기 신규 취급액도 2024년 4분기(2억648만원) 이후 1년 반 만에 가장 적었다.

 

연령별로 보면 20대를 제외한 전 연령대에서 감소했다. 20대는 차주당 주담대 신규 취급액이 1분기보다 392만원 증가한 2억3217만원으로 전 분기에 이어 역대 최대를 경신했다. 20대 신규 취급액은 2023년 1분기 이후 3년3개월 만에 40대(2억977만원)를 앞질렀다.

 

반면 40대 신규 취급액은 전 분기 대비 감소폭(-3537만원)이 가장 컸고 이어 30대(-2632만원)와 50대(-1281만원), 60대(-1069만원) 순이었다.

 

20대는 40대보다 소득이 적고 낮은 가격대의 주택을 매수할 확률이 높지만, 2분기에는 정부의 가계대출 규제로 주담대를 받기 어려워지면서 역전된 것으로 추정된다. 민숙홍 한은 가계부채미시통계팀장은 “가계대출 총량 규제 등 금융권 대출 관리강화 영향으로 차주당 가계대출 신규 취급액이 감소했다”면서 “20대의 경우 무주택자, 생애최초 대출의 비중이 높기 때문에 대출 규제 영향을 덜 받아 신규 취급액이 늘어났다”고 설명했다.

 

2분기 신규 주담대 비중을 보면 30대가 주택 매매 시장을 주도했다. 30대의 비중은 43.7%로 전 분기(41.4%)보다 커졌다. 40대(24.5%), 50대(15.9%), 60대 이상(9.9%), 20대(6.0%) 등이 뒤를 이었다.

 

주담대 외에 신용대출·전세대출 등을 포함한 차주당 2분기 가계대출 평균 신규 취급액은 3414만원으로 1분기보다 128만원 줄었다. 신규 취급액이 아닌 차주당 가계대출 평균 잔액은 2분기 9790만원으로 전 분기보다 50만원 늘었다. 주담대 평균 잔액은 1억6193만원으로 187만원 증가했다.


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