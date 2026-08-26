‘부전~마산 복선 전철’ 2027년 4월 부분 개통

부산광역시와 경남 창원시를 광역전철로 연결하여 동남권 교통난에 숨통을 틔워줄 것으로 기대됐던 ‘부전~마산 복선 전철’ 사업이 낙동강 하저터널 구간을 제외한 채 내년 개통한다.



국토교통부는 ‘부전~마산 복선 전철’ 구간 중 △부전역~사상역 △강서금호역~진례신호소 2개 구간을 2027년 4월 1일 개통한다고 25일 밝혔다.



낙동강을 건너는 사상역∼강서금호역 구간은 개통에서 제외된다. 해당 구간은 2020년 낙동1터널 피난연결 통로 붕괴사고가 발생하면서 지반이 침하, 개통이 지연되어왔다. 정상 개통이 지연되자 국토부는 사업시행사인 스마트레일, 국가철도공단, 한국철도공사(코레일) 등 관계기관과 협의를 거쳐 공사가 마무리되어 정상 운행이 가능한 구간만 개통하기로 결정했다. 국토부는 미개통구간에는 셔틀버스 등을 활용하여 이용객들의 불편을 최소화할 계획이라고 설명했다.



국토부는 붕괴사고 원인 규명과 전체개통 방안을 검토하기 위해 ‘건설사고조사위원회(사조위)’를 구성·운영 중이며, 사조위 최종 조사결과는 하반기에 발표할 예정이다. 오영석 사조위 위원장은 “하반기 사조위 결과 발표 전 시공사와의 간담회 개최 등 지속적으로 소통하여 수용성과 신뢰성 높은 합리적인 방안을 마련하고, 잔여구간 시공, 철도종합시험운행을 거쳐 사업시행자와의 협의가 원활히 진행될 경우 2028년 말에는 전체 구간을 안전하게 개통할 수 있을 것”이라고 설명했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지