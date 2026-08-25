BNK경남은행, 신보·기보와 손잡고 지역·미래전략산업에 1000억원 지원

BNK경남은행이 지역 전략산업과 미래 핵심 산업을 영위하는 중소기업의 금융 부담을 덜고 지역 경제에 활력을 불어넣기 위해 신용보증기금 및 기술보증기금과 손을 잡았다.

생산적 금융 확대를 가속화하고 지역 산업의 경쟁력을 높이기 위한 대규모 금융지원 체계가 구축된 것이다.

BNK경남은행 전경. BNK경남은행 제공

BNK경남은행은 25일 신용보증기금(신보), 기술보증기금(기보)과 각각 ‘포용 금융 실천 및 지역 산업 활성화를 위한 금융지원 업무협약’과 ‘AtoF 미래전략산업 육성을 위한 생산적 금융지원 업무협약’을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 기술력과 성장 잠재력이 높은 유망 중소기업에 자금을 원활히 공급해 지속 가능한 산업 생태계를 조성하기 위해 추진됐다.

두 건의 업무협약에 따라 BNK경남은행은 신보와 기보에 보증료 지원금으로 각각 5억원씩, 총 10억원의 자체 자금을 출연한다.

신보와 기보는 경남은행의 출연금을 재원으로 활용해 각각 500억원씩, 총 1000억원 규모의 ‘보증료 지원 협약보증’을 지역 중소기업에 공급하게 된다.

특히 BNK경남은행은 이번 협약보증을 이용하는 기업들에게 파격적인 금융 혜택을 제공한다.

대출 실행 시 기업이 부담해야 하는 보증료를 연 0.5%p씩 2년간 지원함으로써, 고금리와 경기 둔화 속에서 유동성 확보에 어려움을 겪는 중소기업들의 실질적인 금융 비용을 대폭 낮춰줄 계획이다.

협약에 따른 기관별 세부 지원 대상도 대폭 구체화했다.

신용보증기금과의 협약인 ‘포용 금융 실천 및 지역 산업 활성화를 위한 금융지원’은 신보의 보증 요건을 충족하는 기업 중 △신성장동력산업 영위 기업 △유망 창업기업 △수출 및 해외 진출 기업 △고용 창출 기업 △중소기업 기술마켓 등록 기업 △벤처기업 및 경영혁신형 중소기업 △지역기반산업 영위 기업 및 지방 이전 중소기업 등을 폭넓게 지원한다.

기술보증기금과의 협약인 ‘AtoF 미래전략산업 육성을 위한 생산적 금융지원’은 기보의 보증 요건을 만족하는 기업 가운데 국가적·지역적으로 중요성이 커지는 6대 첨단 미래전략산업 영위 기업에 자금을 집중한다.

지원 분야는 △인공지능(AI) △바이오(Bio) △문화콘텐츠(Contents&Culture) △방산(Defense) △에너지(Energy) △첨단제조(Factory) 등 이른바 ‘AtoF’ 6대 핵심 산업이다.

황재철 BNK경남은행 부행장은 “지역 전략산업과 미래전략산업은 지역 경제의 새로운 성장 동력이자 대한민국의 미래 경쟁력을 좌우할 핵심 분야”라며 “기술력과 성장 가능성을 갖춘 유망 중소기업들이 금융 부담을 덜고 한 단계 더 뛰어올라 지역 경제의 버팀목으로 성장할 수 있도록 실질적인 지원을 이어가겠다”고 강조했다.

이어 황 부행장은 “앞으로도 신용보증기금, 기술보증기금은 물론 다양한 유관 기관들과의 지속적인 협력 체계를 강화해 나갈 것”이라며 “지역 전략산업 관련 기업에 자금을 원활하게 공급하고, 현장 중심의 생산적 금융을 적극 실천해 나가겠다”고 덧붙였다.

BNK경남은행은 앞으로도 기술력과 성장 잠재력을 겸비한 지역 중소기업을 지속적으로 발굴할 예정이다.

나아가 기업의 창업부터 성장에 이르는 단계별 맞춤형 금융지원을 확대함으로써, 지역 경제 활성화와 함께 선순환적 산업 생태계 조성에 앞장서겠다는 방침이다.

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