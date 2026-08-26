커피빈, 교사 대상 ‘선생님 감사합니다’ 프로모션… 음료 4종 약 50% 할인

사진=커피빈코리아 제공

커피빈코리아(이하 커피빈)가 창립 25주년을 맞아 교육 현장에서 근무하는 교사들을 대상으로 ‘선생님 감사합니다’ 프로모션을 진행한다고 밝혔다.

이번 행사는 커피빈이 창립 25주년을 기념해 진행하는 릴레이 프로모션의 네 번째 프로그램이다. 회사 측은 새 학기를 맞아 교사들에게 감사의 마음을 전하기 위해 이번 행사를 마련했다고 설명했다.

프로모션은 오는 9월 1일부터 14일까지 2주간 진행된다. 어린이집과 유치원, 초등학교, 중학교, 고등학교 교사가 대상이며, 행사 기간 커피빈 음료 4종을 약 50% 할인된 가격에 이용할 수 있다.

대상 메뉴는 헤이즐넛 아메리카노(R), 바닐라빈 오트 라떼(R), 스파클링 매화 자스민 자몽(R), 매화 자스민 자몽티(R) 등 총 4종이다.

커피빈코리아 관계자는 “아이들의 성장과 교육을 위해 힘쓰는 선생님들에게 감사의 마음을 전하고자 이번 프로모션을 마련했다”며 “새 학기가 시작되는 시기에 커피빈에서 즐기는 한 잔의 음료가 잠시 여유를 갖는 시간이 되길 바란다”고 말했다.

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