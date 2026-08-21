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李대통령 “부패 청산에는 네 편 내 편 없다”…취임 후 첫 반부패협의회 주재

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이지안 기자 easy@segye.com

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“韓 청렴도 31위…부끄러운 일”

이재명 대통령이 21일 취임 후 처음으로 반부패 관련 범정부 회의를 열고 예외 없는 공정한 부패 청산을 선언했다.

이재명 대통령이 21일 청와대에서 열린 국민주권정부 제1차 반부패정책협의회에서 발언하고 있다. 연합뉴스
이재명 대통령이 21일 청와대에서 열린 국민주권정부 제1차 반부패정책협의회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 이날 청와대에서 열린 제1차 반부패정책협의회에서 “부패 청산에는 여야, 네 편 내 편이 있을 수가 없다”며 “명확한 원칙을 가지고 예외 없이 공정하게 그리고 엄정하게 정리해 나가는 게 필요하다”고 말했다. 반부패정책협의회는 부패 방지 대책을 범정부 차원에서 마련하기 위해 관계기관이 모두 참여하는 장관급 회의로, 문재인정부 이후 이날 약 5년 만에 개최됐다. 회의에는 김호철 감사원장, 구윤철 재정경제부 장관, 윤호중 행정안전부 장관, 박홍근 기획예산처 장관, 임기근 국무조정실장을 비롯해 국가정보원, 권익위원회, 공정거래위원회, 국세청, 금융위원회 등 18개 관계기관 기관장들이 참석했다. 

 

이 대통령은 모두발언에서 “2025년 기준 대한민국 청렴도가 182개국 중 31위라고 한다”며 “다른 건 다 10위권 안에 들어있는데 청렴도만 31위라고 하는 것은 조금은 부끄러운 일”이라고 지적했다. 그러면서 “국민들의 눈높이는 높아지고 있는데 ‘과거부터 있던 일이다’라는, ‘과거의 관행이다’라는 핑계로 눈 감고 있던 부분들은 없는지 잘 살펴보고 있다면 즉시 시정해야 한다”고 요구했다. 

이재명 대통령이 21일 청와대에서 열린 국민주권정부 제1차 반부패정책협의회에서 발언하고 있다. 정부의 부패방지 대책을 종합적으로 추진하기 위한 반부패 관계기관 장관회의인 반부패정책협의회는 이 대통령 취임 후 이날 처음으로 열렸다. 연합뉴스
이재명 대통령이 21일 청와대에서 열린 국민주권정부 제1차 반부패정책협의회에서 발언하고 있다. 정부의 부패방지 대책을 종합적으로 추진하기 위한 반부패 관계기관 장관회의인 반부패정책협의회는 이 대통령 취임 후 이날 처음으로 열렸다. 연합뉴스

이 대통령은 구체적으로 “최근에 많이 문제되고 있는 토착세력들의 이권 개입, 민간 부문에도 여전히 깊게 뿌리내리고 남아 있는 부패, 여전히 많이 좋아졌지만 잔존하고 있는 정치권의 부패 부분들도 잘 살펴보고 청산해 가야 되겠다”고 짚었다.

 

반부패 정책의 지속성도 당부했다. 이 대통령은 “국민들께서 ‘아, 이제 진짜 달라졌구나’라고 느낄 수 있을 때까지 흔들림 없이 추진해 주기를 당부드린다”면서 “우리 사회의 공정과 정의의 원칙을 바로 세우는 일은 한두 해로 끝나는 일도 아니고 지속적이고 상시적인 노력이 필요한 건 더 말할 필요가 없겠다”고 강조했다. 

 

이후 진행된 회의에서 이 대통령은 행안부와 경찰청으로부터 ‘토착비리 근절 방안’을, 권익위와 조달청으로부터 ‘공공계약 비리 근절 방안’을 보고받았다. 기획처와 행안부, 관세청은 ‘보조금 부정수급 등 국가재정 편취 근절 방안’을 보고했고, 법무부와 국토교통부도 ‘전관유착 근절 방안’을 보고했다.


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