35년 전 '초코바' 발견하고 깜짝…"지금보다 훨씬 크네" 슈링크플레이션 실감

영국의 한 청소업체 직원이 35년 전 생산된 초콜릿바를 발견한 뒤 현재 판매되는 제품과 크기를 비교한 사진을 공개해 '슈링크플레이션'(shrinkflation)을 실감하게 했다.

최근 미국 뉴욕포스트에 따르면 영국 링컨셔에서 특수 청소업체를 운영하는 빅토리아 고든(44)은 이달 초 한 저장강박증 환자의 집을 청소하던 중 1991년 생산된 것으로 보이는 '마스(Mars)바'를 발견했다. 마스바는 캐러멜과 누가를 밀크초콜릿으로 감싼 영국의 대표 초콜릿바다.

영국의 청소업체 직원인 빅토리아 고든이 1991년 생산된 마스바를 들고 있다. 틱톡 @pocketrocketscleaning

고든은 고무장갑을 낀 채 오래된 초콜릿바를 손에 들고 있는 모습을 영상으로 촬영해 온라인에 공개했다.

고든은 오래된 마스바의 크기가 현재 판매되는 제품보다 훨씬 큰 것을 보고 놀랐다고 말했다.

그는 호기심에 현재 판매 중인 마스바를 직접 구입해 과거 제품과 비교했다. 고든은 "크기가 크게 차이 날 거라고 알고 있었지만, 직접 비교해보니 더 놀라웠다. 정말 아쉽다"고 말했다.

1991년 당시 판매되던 일반적인 마스바의 중량은 65g이었다. 반면 현재 판매되는 제품은 51g으로, 약 22% 줄었다.

가격 역시 크게 달라졌다.

1991년 영국에서 마스바는 약 25~30펜스에 판매됐다. 당시 환율로 약 0.34~0.40달러 수준이다. 물가 상승률을 고려하면 현재 약 1달러 정도에 해당하지만, 현재 평균 가격은 약 1.62달러(약 2200원) 수준으로 알려졌다.

고든은 이 같은 크기와 가격 차이를 제품의 양을 줄이면서 가격을 올리는 '슈링크플레이션' 현상으로 받아들였다.

오래된 초콜릿바를 발견한 것 자체는 고든에게 즐거운 일이었다.

그는 "저장강박이 있는 집을 정리하면서 가장 좋아하는 부분은 이런 보물을 발견하는 것"이라며 "오래되고 빈티지한 물건을 정말 많이 발견한다"고 말했다.

슈링크플레이션을 둘러싼 소비자들의 경험담은 마스바에만 국한되지 않는다.

앞서 미국에서는 맥도날드의 음료 크기가 과거보다 작아졌다는 소비자의 불만이 제기됐으며, 치킨 패스트푸드 업체인 칙필레의 대표 메뉴 샌드위치가 예전보다 작아졌다는 주장도 나온 바 있다.

<뉴시스>

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