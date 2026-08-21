청와대, 北 김여정 담화에 “불필요한 비방 멈추라”

청와대는 21일 이재명 대통령을 실명 비난한 김여정 북한 노동당 부장을 향해 “불필요한 비방을 멈추고 한반도 평화공존을 향해 함께 나아갈 것을 촉구한다”고 밝혔다.

청와대 관계자는 이날 “우리 정부와 대통령에 대한 비방적 언사는 상호 신뢰를 쌓아가는 데 도움이 되지 않는다”며 이같이 말했다.

이재명 대통령이 20일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 뉴시스

김여정은 전날 조선중앙통신을 통해 발표한 대남 담화에서 “앞에서는 트럼프의 연습 축소 결단에 경의를 표한다느니, 고심이 담긴 큰 결정이라느니 하는 낯간지러운 소리로 아첨하고 뒤에 돌아앉아서는 최악의 시나리오에 대비한 자주국방과 독자적인 군사력 확보를 운운한 이재명의 안팎이 다른 이중적 언행은 한국의 불안 초조한 모순 심리를 그대로 보여주고 있다”며 이 대통령의 실명을 거론해 비난했다. 한미 연합훈련 축소를 계기로 북미대화 재개 분위기가 조성되는 가운데 남북 관계 개선 여지에 대해서는 사전 차단에 나섰다는 분석이다.

다만 청와대는 “정부는 상호 존중에 기초한 한반도 평화공존 정책을 일관되게 추진해 나갈 것”이라며 “또한 한반도 평화의 당사자로서 한미 간 긴밀한 공조를 지속해나갈 것이며, 페이스메이커로서 북미대화 재개를 위한 적극적인 노력도 경주해나갈 것”이라고 덧붙였다.

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