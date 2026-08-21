법정서 대면한 효성家 형제…조현준 회장 "집안 그만 괴롭혔으면"

조현준 효성그룹 회장이 법정에서 동생 조현문 전 부사장으로부터 협박받았다며 그에 대한 처벌을 원한다고 밝혔다.



조 회장은 21일 서울중앙지법 형사25단독 이성열 판사의 심리로 열린 조 전 부사장의 강요미수 혐의 사건 공판에 증인으로 출석해 이같이 말했다.

조현준 효성그룹 회장(오른쪽)과 조현문 전 효성그룹 부사장이 21일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 조 전 부사장의 강요미수 혐의 사건 공판에출석하고 있다. 연합뉴스

조 회장과 조 전 부사장의 법정 만남은 지난 2014년 경영권 분쟁으로 촉발된 '효성 형제의 난' 이후 처음이다.



조 전 부사장은 2013년 자신이 회사 성장의 주역이라는 내용의 보도자료를 배포하도록 조 회장을 협박한 혐의를 받는다.



검찰은 조 전 부사장이 자신의 배우자가 외도했다는 소문이 돌자 이를 조 회장 측이 유포했다고 의심했고 이후 퇴사해 가족과 갈등을 벌였다고 보고 있다.



조 회장은 보도자료에 '조현문이 회사 발전에 크게 기여했고 중공업 부문 경쟁력을 제고해 장기 성장에 기여했다. 이에 감사하고 축복이 있길 바란다'는 내용이 객관적 사실과 일치하는지 묻는 검찰 측 질의에 "일치하지 않는다"고 답했다.



그러면서 "중공업 부문이 거의 망가진 것도 조현문 전 부사장이 있을 때의 일"이라며 "저희를 지속 공격했기 때문에 감사한 마음은 없었다"고 했다.



'조 전 부사장의 사임이 회사의 손실이고 안타까운 일'이라는 문구에 대해서도 조 회장은 "전혀 그렇게 생각해본 적 없다"며 "강압적 요구가 아니라면 저희 힘으론 (자료를) 낼 수 없는 내용"이라고 말했다.



조 전 부사장이 자신의 배우자를 음해한 것을 사과하지 않으면 비리를 고발하겠다고 강요한 혐의에 대해서도 조 회장은 "협박조로 말하는 것으로 들릴 수밖에 없었다"고 했다.



조 전 부사장 측 언론 대응을 해준 박수환 전 뉴스커뮤니케이션 대표 등으로부터 '사과하지 않으면 서초동에 갈 것'이라며 고소·고발하겠다는 취지의 협박을 받았다고 인정한 것이다.



조 회장은 "저희가 그런 지라시를 만든 적도 없다"며 "정 원하면 직접 경찰서에 가서 누가 (지라시를) 작성했는지 알아낼 수도 있는데 왜 그걸 우리한테 강압적으로 사과하라 하는지 이해를 할 수 없었다"고 했다.



조 전 부사장 측 변호인은 검찰이 제시한 보도자료 증거가 위법하게 수집됐다며 이를 법정에서 읽은 행위에 대한 제지를 요청했으나, 재판부는 쌍방 다툼이 있는 만큼 확인이 필요하다고 보고 신문을 진행했다.



조현준 회장은 조 전 부사장에 대한 처벌을 원한다며 "이제 제발 각자 갈 길을 가면 좋겠다"며 "더 이상 우리 집안을 고소·고발로 괴롭히지 않았으면 좋겠단 게 이 재판이 생기게 된 이유"라고 했다.



조 전 부사장은 비상장 주식을 고가에 매수하지 않으면 위법행위가 담긴 자료를 검찰에 넘기겠다며 조 회장을 협박한 혐의도 받았지만, 이는 불기소 처분됐다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지