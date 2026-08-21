다리 부상에도 81.5km 완주한 션…독립유공자 후손들과 맺은 약속

가수 션이 부상으로 인한 심한 다리 통증에도 불구하고 광복절을 기념하는 81.5km 달리기를 끝까지 완주했다. 장시간 이어진 고통 속에서도 독립유공자 후손들과의 약속을 떠올리며 끝까지 달리며 남다른 책임감을 보였다.

가수 션이 부상으로 인한 심한 다리 통증에도 불구하고 광복절을 기념하는 81.5km 달리기를 끝까지 완주했다. 장시간 이어진 고통 속에서도 독립유공자 후손들과의 약속을 떠올리며 끝까지 달리며 남다른 책임감을 보였다. 션과 함께

20일 유튜브 채널 ‘션과 함께’에는 ‘왜 81.5km를 뛰냐고요?’라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 올해로 7회째를 맞은 션의 ‘815런’ 도전 과정이 담겼다.

션은 2020년 독립유공자 후손을 위한 집 건립을 목표로 815런을 시작했다. 이후 매년 광복절마다 81.5km를 달리며 독립유공자와 그 후손들을 위한 주거 지원에 힘을 보태고 있다. 올해도 그는 국가를 위해 헌신한 이들에게 감사의 마음을 전하기 위해 달렸다.

올해 도전은 출발 전부터 만만치 않았다. 션은 대회를 한 달가량 앞두고 다리를 다쳤고, 평상시에도 한쪽 다리를 절뚝였다고. 그럼에도 그는 “기어서라도 완주하겠다”는 의지를 내비쳤다.

새벽 5시부터 시작된 달리기에는 션의 네 자녀도 함께했다. 첫째 하음, 둘째 하랑, 셋째 하율, 넷째 하엘은 아빠와 함께 달리며 응원을 보냈다.

그러나 거리가 늘어날수록 부상 부위의 통증은 더욱 심해졌다. 마지막 한 번의 8.15km를 앞두고 다리 상태가 크게 나빠졌고, 이후에는 극심한 통증을 정신력으로 버텨야 했다.

현장을 찾은 스포츠의학 전문가는 션의 다리 상태를 살핀 뒤 “햄스트링이 많이 올라와서 중간에 걸으셨다”며 “통증이 심해 엉덩이는 아예 느낌 조차 안 오는 상황”이라고 설명했다.

몸을 일으키는 것조차 쉽지 않은 순간이 이어졌지만 션은 다시 일어섰다. 자신을 응원하는 사람들과 독립유공자 후손들과 맺은 약속을 생각하며 다시 발걸음을 옮겼다. 결국 션은 8시간 20분 동안 81.5km를 달린 끝에 결승선을 통과했다.

션은 이번 도전에 대해 “함께 기억해 주시고 함께 달려 주시는 모든 분께 진심으로 감사드린다”며 “우리가 달리는 한, 감사의 마음도 계속 이어지길 바란다”고 전했다.

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