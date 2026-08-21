상미당홀딩스, 경남 거제 수해지역에 구호물품 긴급 지원

상미당홀딩스(옛 SPC그룹) 행복한재단이 집중호우로 피해를 입은 경남 거제 지역에 빵과 생수 등 긴급 구호물품을 지원한다.

상미당홀딩스 로고. 상미당홀딩스 제공

상미당홀딩스는 21일 대한적십자사와 협력해 빵 1000개와 생수 1000개를 거제시 둔덕면사무소에 전달한다. 전달된 물품은 집중호우로 어려움을 겪고 있는 지역 이재민과 피해 복구에 나선 인력들을 위해 사용될 예정이다.

상미당홀딩스 행복한재단 관계자는 “갑작스러운 집중호우로 어려움을 겪고 있는 이재민들과 복구 현장의 인력들에게 이번 지원이 조금이나마 도움이 되기를 바란다”며 “피해 지역이 하루빨리 일상을 회복할 수 있도록 도움이 필요한 곳에 지속적으로 지원을 이어가겠다”고 말했다.

상미당홀딩스는 국가적 재난·재해 발생 시 대한적십자사와 협력해 긴급 구호물품과 성금 등을 지원하고 있다.

지난 11일에는 서울·경기·인천·강원·경북 등 5개 지역에 폭염 대응을 위한 생수 총 2만5500개를 지원했다. 지난해 7월과 8월에도 집중호우 피해를 입은 충청·호남·경남·전라 지역에 빵과 생수 등 구호물품 총 2만8000개를 지원했다.

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