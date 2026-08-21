이정후, 4경기 연속 안타…타율 3할 향해 숨고르기

미국프로야구 메이저리그(MLB) 이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 4경기 연속 안타 행진을 이어가며 시즌 타율 3할 재진입을 위해 숨을 골랐다.

사진=AP연합뉴스

이정후는 21일(한국시간) 미국 오하이오주 클리블랜드 프로그레시브필드에서 열린 클리블랜드 가디언스와 원정 경기에 5번 타자 우익수로 선발 출전해 4타수 1안타를 기록했다. 이로써 이정후는 지난 16일 콜로라도 로키스전부터 자신이 출전한 4경기에서 모두 안타를 생산했다. 시즌 타율은 0.294에서 0.293(443타수 130안타)으로 소폭 하락했다.

클리블랜드 선발 개빈 윌리엄스를 만난 이정후는 고전했다. 2회초 삼진으로 물러난 데 이어 4회초에는 중견수 뜬공, 6회초엔 좌익수 뜬공에 그쳤다. 하지만 마지막 타석에서 기어이 안타를 신고했다. 2-4로 뒤진 8회초 2사 1루에 나선 이정후는 상대 네 번째 투수 헌터 개디스를 상대로 볼카운트 1볼 2스트라이크에서 가운데로 몰린 시속 153.4㎞ 포심 패스트볼을 받아쳐 중전 안타를 만들었다. 다만 후속타가 나오지 않으며 홈을 밟진 못했고 샌프란시스코는 2-5로 졌다. 샌프란시스코는 52승 75패, 승률 0.409로 내셔널리그(NL) 서부지구 4위를 유지했다.

한편 김하성(애틀랜타 브레이브스)은 일리노이주 시카고 레이트필드에서 열린 시카고 화이트삭스와 원정 경기에 벤치를 지켜 5경기 연속 결장했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지