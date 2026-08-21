블랙핑크 리사, 11등신 독보적 사진…"평소에 뭘 먹기에"

그룹 블랙핑크 멤버 리사가 평소 꾸준한 운동과 식단 관리로 몸매를 가꿔온 가운데, 군살 하나 없는 탄탄한 라인을 자랑하는 근황을 공개해 팬들의 눈길을 끌었다.

리사는 20일 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)에 "hELLo uTaH"라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

특히 블랙 컬러의 수영복을 착용한 리사는 슬림하면서도 군살 하나 없는 매끄러운 몸매를 드러냈다.

평소 꾸준한 자기관리로 유명한 리사는 이번 사진에서도 탄탄하고 건강미 넘치는 몸매를 자랑하며 팬들의 감탄을 자아냈다. 날씬한 실루엣과 함께 선명한 근육 라인이 돋보여 눈길을 끌었다.

화려한 스타일링을 통해 센스 있는 패션 감각도 뽐냈다. 굵은 골드 뱅글 팔찌를 여러 개 레이어링 해 룩에 포인트를 줬으며, 화이트 네일아트로 세련된 분위기를 더했다.

리사의 사진을 본 팬들은 "너무 아름답다", "몸매 관리 비결이 궁금하다", "블랙핑크 활동이 기대되는 아우라다" 등의 반응을 보였다.

평소 철저한 자기관리로 알려진 리사는 과거 팬들과 소통하는 자리에서 방울토마토를 즐겨 먹는다고 밝힌 바 있다. 방울토마토는 칼로리가 낮으면서도 라이코펜과 비타민C 등 항산화 성분이 풍부한 식품이다. 식이섬유도 함유하고 있어 포만감을 높이는 데 도움을 줄 수 있다.

실제로 이란 시라즈 의과대학 연구팀이 과체중 및 비만 여성들을 대상으로 진행한 실험에 따르면, 매일 꾸준히 토마토가 함유된 음식을 먹는 것만으로도 몸속의 유해한 활성산소를 줄이고 항산화 능력을 크게 높일 수 있는 것으로 나타났다.

<뉴시스>

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